OSN: V dôsledku vojny v Gaze zostalo postihnutých najmenej 21.000 detí
Podľa výboru OSN by mal Izrael prijať konkrétne opatrenia na ochranu detí so zdravotným postihnutím a zaviesť evakuačné protokoly, ktoré zohľadňujú všetky zdravotne postihnuté osoby.
Autor TASR
Ženeva 3. septembra (TASR) - Od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas 7. októbra 2023 utrpelo v Pásme Gazy „nové zranenia“ v dôsledku vojny približne 40.500 detí a viac než polovica z nich zostala postihnutá. V stredu to uviedol Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, informuje TASR na základe agentúry AFP.
Podľa výboru boli izraelské evakuačné príkazy počas ofenzívy v Gaze „často nedostupné“ pre ľudí s poruchami sluchu alebo zraku, „čo znemožňovalo evakuáciu“.
„Správy tiež opisovali, ako boli ľudia so zdravotným postihnutím nútení utekať v nebezpečných a nedôstojných podmienkach, napríklad plaziť sa po piesku alebo blate bez pomoci,“ priblížil výbor.
Dodal tiež, že obmedzenia dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy mali neprimeraný vplyv na zdravotne postihnuté osoby. „Ľudia so zdravotným postihnutím čelili vážnym narušeniam pomoci, v dôsledku čoho mnohí zostali bez jedla, čistej vody alebo hygienických zariadení a ohľadne prežitia boli závislí od iných,“ uviedol výbor OSN.
Podľa neho prišlo 83 percent zdravotne postihnutých v regióne o svoje pomôcky a väčšina z nich si nemôže dovoliť alternatívy. Pomôcky ako invalidné vozíky, chodítka, barly, dlahy a protézy izraelské orgány považujú za „výrobky dvojakého použitia“, a preto nie sú zahrnuté v dodávkach humanitárnej pomoci.
Výbor vyzval na dodanie „masívnej humanitárnej pomoci osobám so zdravotným postihnutím“ a zároveň trval na tom, že všetky strany musia prijať ochranné opatrenia pre tieto osoby, aby sa zabránilo „ďalšiemu násiliu, ujmám, úmrtiam a zbaveniu práv“.
