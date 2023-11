OSN: Civilistom v Pásme Gazy hrozí hladomor

Rím 16. novembra (TASR) - Civilistom v Pásme Gazy hrozí pre nedostatok potravín a čistej vody hladomor. Množstvo dovážaných potravín do oblasti stačí na pokrytie iba siedmich percent minimálnej odporúčanej dennej kalorickej dávky pre tamojších obyvateľov, uviedol vo štvrtok Svetový potravinový program OSN (WFP). TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"S blížiacou sa zimou, nebezpečnými a preplnenými prístreškami a nedostatkom čistej vody sú civilisti vystavení bezprostrednej hrozbe hladomoru," uviedla vo vyhlásení výkonná riaditeľka WFP so sídlom v Ríme Cindy McCainová.



Organizácia varuje už niekoľko týždňov pred hroziacim hladomorom v Gaze v dôsledku operácií izraelskej armády v reakcii na útok Hamasu zo 7. októbra. Humanitárnu pomoc pre obyvateľov tejto palestínskej enklávy v súčasnosti dovážajú cez hraničný priechod Rafah. Organizácia však tvrdí, že tamojšie humanitárne potreby nemožno uspokojiť prostredníctvom jedného funkčného hraničného priechodu.



Potrebu zabezpečiť viac humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy zdôraznila aj Európska komisia (EK). Šéfka EK Ursula von der Leyenová minulý týždeň vyhlásila, že objemy pomoci sú porovnaní s humanitárnymi potrebami naďalej nízke.



Dodávky potravín brzdí aj nedostatočné množstvo paliva. Nákladné autá, ktoré v utorok prišli z Egypta, sa pre jeho nedostatok nemohli dostať ďalej k civilistom, uviedol WFP. Cez hraničný priechod Rafah v stredu prišla od začiatku konfliktu prvá cisterna paliva. Aj to je však podľa Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA) príliš málo.