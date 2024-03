OSN: V Gaze zabili viac detí ako za 4 roky konfliktov po celom svete

Ženeva 12. marca (TASR) - Vo vojne v Gaze bolo zabitých viac detí ako za štyri roky konfliktov po celom svete, uviedol v utorok na sociálnej sieti X Philippe Lazzarini, šéf Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA). TASR o tom informuje na základe správy z agentúry AFP.



Vo svojom príspevku sa odvolával na údaje OSN, podľa ktorých bolo v rokoch 2019 až 2022 v konfliktoch na celom svete zabitých 12.193 detí. V porovnaní s tým od októbra do konca februára zomrelo v Pásme Gazy viac ako 12.300 detí, udávajú informácie ministerstva zdravotníctva na území ovládanom hnutím Hamas.



"Táto vojna je vojnou proti deťom. Je to vojna proti ich detstvu a budúcnosti," vyhlásil Lazzarini.



Vojna v Pásme Gazy sa začala útokom Hamasu zo 7. októbra, ktorý si v Izraeli vyžiadal približne 1160 mŕtvych, prevažne civilistov. Izraelská armáda v rámci odvetnej protiofenzívy s cieľom zničiť Hamas v Pásme Gazy zabila 31.184 ľudí, väčšinou žien, detí a mladistvých. Vyplýva to z najnovších údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy.