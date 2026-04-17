< sekcia Zahraničie
OSN: V Gaze zahynulo od októbra 2023 viac než 38.000 žien a dievčat
Autor TASR
Ženeva/Gaza 17. apríla (TASR) - Viac než 38.000 žien a dievčat zahynulo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy od októbra 2023 do konca roka 2025. Takmer 11.000 žien a dievčat utrpelo počas tejto vojny zranenia s trvalými následkami. Vyplýva to zo správy Organizácie Spojených národov Ženy (UN Women) zverejnenej v piatok, informuje TASR.
„Vojna v Gaze spôsobila humanitárnu katastrofu bezprecedentného rozsahu a závažnosti. Zabité boli desaťtisíce žien, dievčat, mužov a chlapcov. Tí, ktorí prežili, sú denne vystavení ohrozeniam života, hladovaniu, opakovanému vysídľovaniu a výrazne obmedzenému prístupu k základným službám,“ tvrdí OSN.
Vo svojej správe uviedla, že od októbra 2023 do decembra 2025 prišlo o život v Pásme Gazy viac ako 71.200 ľudí. Izraelské bombardovanie a pozemné operácie zničili domy, školy či prístrešky. Ženy, deti a starší ľudia tvoria viac než polovicu obetí, pričom do decembra 2025 zahynulo vyše 38.000 žien a dievčat.
„Ženy a dievčatá tvorili podiel úmrtí oveľa vyšší než ten, ktorý bol zaznamenaný v predchádzajúcich konfliktoch v Gaze, keď ženy a dievčatá predstavovali 15 percent obetí v rokoch 2008 - 2009 a 22 percent v konfliktoch v roku 2014,“ uviedla OSN.
Rozsah zabíjania a ničenia podľa nej ukazuje, že počas vojny neexistovalo v Pásme Gazy žiadne bezpečné miesto pre civilistov, pričom aj miesta určené na poskytovanie ochrany vystavovali ženy a deti zvýšenému riziku.
K úmrtiam žien a detí dochádza aj napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025. „Tieto zabíjania sa odohrávali na pozadí rozsiahleho násilia páchaného na ženách a dievčatách počas dvoch rokoch vojny,“ tvrdí. Zároveň podotkla, že počet obetí na životoch je pravdepodobne vyšší, keďže mnoho tiel je naďalej uväznených pod troskami a kolaps zdravotníckych a evidenčných systémov výrazne obmedzil schopnosť zdokumentovať úmrtia.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) približne 42.000 ľudí utrpelo počas vojny v palestínskej enkláve zranenia s trvalými následkami a vyžadujú si dlhodobú rehabilitáciu. UN Women odhaduje, že zranenia s trvalými následkami utrpelo takmer 11.000 žien a dievčat.
Vojna zasiahla ženy a dievčatá aj v iných ohľadoch, napríklad majú obmedzený prístup k základným zdrojom a službám. Mnoho z nich nemá prístup k jedlu, vode, zdravotnej starostlivosti, hygienickým potrebám ako napríklad menštruačné pomôcky. Približne 15 pôrodov sa každý týždeň v Pásme Gazy uskutoční mimo nemocničného prostredia, často bez odborne vyškoleného personálu alebo bezpečných podmienok pôrodu.
Okrem iných spustošila táto vojna aj vzdelávaciu infraštruktúru - vyše 97 percent škôl utrpelo škody a stovky ďalších sa zmenili na prístrešky pre vysídlených ľudí, čo ovplyvnilo viac než 328.000 dievčat a 330.698 chlapcov. „Neschopnosť navštevovať školu má dlhodobé dôsledky, vedie k skorým a núteným sobášom dievčat a k detskej práci,“ uviedla OSN. Zničenie škôl zároveň ženám ničí pracovné príležitosti, keďže väčšina pedagógov v Pásme Gazy sú práve ženy.
UN Women na záver vyzvala na dodržiavanie prímeria, zabezpečenie zodpovednosti, presadzovanie medzinárodného práva a zvýšenie humanitárnej pomoci.
