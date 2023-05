OSN: V Iráne od začiatku roka popravili už najmenej 209 ľudí

Ženeva 9. mája (TASR) - Irán od začiatku tohto roka popravil najmenej 209 ľudí. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnila OSN. TASR informáciu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Presný počet popráv vykonaných v islamskej republike nie je známy pre nedostatočnú transparentnosť vlády a s veľkou pravdepodobnosťou ich bolo ešte viac, tvrdí organizácia.



"Je to ohavný rekord, najmä ak vezmeme do úvahy rastúci konsenzus o všeobecnom zrušení trestu smrti," uviedol vo vyhlásení vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.



Komisár vyzval príslušné iránske orgány, aby zastavili všetky popravy a zrušili trest smrti. Irán je jednou z krajín s najvyšším počtom popráv na svete.



V správe OSN sa uvádza, že len za uplynulé dva týždne bolo v Iráne popravených najmenej 45 ľudí, mnohí za drogové trestné činy. Neprimerane veľa popravených tvoria príslušníci menšín.



Podľa informácií OSN bolo minulý rok v Iráne pravdepodobne popravených najmenej 580 ľudí.



V sobotu popravili rodeného Iránca so švédskym pasom Habíba Šaaba za "terorizmus". Tento disident bol zadržiavaný od októbra 2020.



Bol odsúdený za korupciu, vytvorenie povstaleckej skupiny Arabské bojové hnutie za oslobodenie Ahvázu (ASMLA) a z "vykonania mnohých teroristických operácií v provincii Chúzistán".



OSN vyzýva väčšinovo šiitský moslimský Irán, aby zastavil prenasledovanie náboženských menšín, pričom poukazuje na politiku potláčania iného náboženského presvedčenia vrátane kresťanských konvertitov a ateistov.