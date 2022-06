OSN: V Iráne popravili za prvé tri mesiace tohto roka vyše stovku osôb

Na archívnej snímke Nada Našífová. Foto: TASR/AP

Ženeva 22. júna (TASR) - V Iráne bolo počas prvých troch mesiacov roku 2022 popravených vyše 100 osôb. Ide o pokračujúci znepokojivý nárast počtu vykonaných rozsudkov trestu smrti, vyplýva zo správy generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, ktorá bola prezentovaná v utorok. TASR informuje na základe spravodajstva agentúry AFP.Správu predstavila na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v Ženeve Nada Našífová, zástupkyňa vysokej komisárky OSN pre ľudské práva. "" priblížila.Tento rok od 1. januára do 20. marca "", pričom mnohí z nich patrili k menšinovým skupinám, uviedla. "" povedala.Guterresova správa upozorňuje aj na nárast popráv za menej závažné zločiny vrátane priestupkov súvisiacich s drogami. "" kritizovala Našífová.Odsúdila tiež pokračujúcu prax udeľovania trestu smrti mladistvým páchateľom, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Pripomenula, že od augusta 2021 do marca 2022 boli usmrtení minimálne dvaja ľudia, ktorí skutky spáchali ako neplnoletí. Viac ako 85 takýchto páchateľov okrem toho v súčasnosti čaká na vykonanie popravy.Našífová odsúdila tiež ďalšie prípady porušovania práv v Iráne, a to najmä v súvislosti so zásahmi na protestných zhromaždeniach. Spomenula napríklad "" zo strany tamojších predstaviteľov voči pokojným demonštrantom či väzneným osobám. Dodala, že od apríla do mája 2022 bolo počas demonštrácií zatknutých najmenej 55 osôb vrátane učiteľov, právnikov, umelcov či akademikov.