OSN: V Iráne tento rok popravili vyše 800 ľudí
Agentúra Reuters informuje, že medzi osobami, ktoré iránske orgány v júli tohto roku popravili, boli ženy, Afganci a etnické minority ako Kurdi, Balúčovia a Arabi.
Ženeva 30. augusta (TASR) - Iránske orgány v tomto roku dosiaľ popravili najmenej 841 ľudí, uviedla v piatok hovorkyňa Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (OHCHR) Ravina Shamdasaniová. Zároveň vyzvala islamskú republiku, aby zaviedla moratórium na trest smrti, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Iránski predstavitelia len v júli popravili 110 osôb,“ uviedla vo vyhlásení hovorkyňa. „To predstavuje viac ako dvojnásobný počet ľudí popravených v minulom roku v júli a nadväzuje na výrazný nárast popráv uskutočnených počas prvej polovice roka 2025,“ pokračovala Shamdasaniová.
Agentúra Reuters informuje, že medzi osobami, ktoré iránske orgány v júli tohto roku popravili, boli ženy, Afganci a etnické minority ako Kurdi, Balúčovia a Arabi.
V roku 2024 popravili v Iráne najmenej 975 ľudí.
Vysoké číslo popráv podľa Shamdasaniovej odráža „systematický vzorec používania trestu smrti ako nástroja štátneho zastrašovania, pričom sa neprimerane zameriava na etnické minority a migrantov“.
OHCHR vyzvala Irán, aby pozastavil trest smrti „ako krok smerom k jeho zrušeniu,“ povedala hovorkyňa úradu. Islamská republika podľa nej ignorovala mnohé výzvy, aby sa pridala k celosvetovému hnutiu za zrušenie trestu smrti.
Iránske orgány podľa DPA po júnovej vojne s Izraelom zintenzívnili zásahy proti disentu. Iránske médiá v uplynulej dobe informovali o viacerých popravách súvisiacich s obvineniami zo špionáže pre Izrael.
V súčasnosti je v Iráne na odsúdených na smrť 11 ľudí, z ktorých šesť orgány obvinili z „ozbrojeného povstania“. Ďalších päť osôb čelí trestu smrti za účasť na rozsiahlych protestoch v roku 2022.
