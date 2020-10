V Jemene trpí podvýživou už viac ako pol milióna malých detí

Saná 27. októbra (TASR) – Na juhu Jemenu trpí akútnou podvýživou viac ako pol milióna detí mladších ako päť rokov. Oznámila to v utorok Organizácia spojených národov.



Miera podvýživy jemenských detí je na juhu tejto vojnou zmietanej krajiny na doposiaľ najvyššej zaznamenanej úrovni. Už aj tak nepriaznivú situáciu zhoršuje pandémia nového koronavírusu a nedostatočné financovanie humanitárnych organizácií, informovala agentúra AFP.



Zverejnené údaje sa týkajú len južných oblastí krajiny, avšak OSN očakáva, že výsledky ešte prebiehajúceho prieskumu na severe krajiny budú rovnako znepokojujúce.



Vo vekovej kategórii detí do päť rokov došlo k 15,5-percentnému nárastu prípadov vážnej podvýživy. To znamená, že existuje vysoké riziko úmrtia najmenej 98 000 detí, ak im nebude poskytnutá urgentná zdravotná starostlivosť, uviedli Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo, Svetový potravinový program a Detský fond OSN v spoločnom vyhlásení.



„Údaje, ktoré sme dnes zverejnili, potvrdzujú, že miera akútnej podvýživy u detí je na najvyššej úrovni od začiatku vojny," povedala humanitárna koordinátorka OSN pre Jemen Lise Grandeová.



Viac ako 24 milión ľudí, čo predstavuje takmer 80 percent celého obyvateľstva Jemenu, je aktuálne odkázaných na pomoc humanitárnych organizácií. Tie tento rok požiadali darcov o 3,2 miliardy dolárov na financovanie projektov v Jemene, do polovice októbra však vyzbierali len 1,43 miliardy.



„Od júla varujeme, že Jemen je na pokraji katastrofálnej krízy potravinovej bezpečnosti... Ak vojna neskončí teraz, tak sa blížime k nezvratnej situácii a riskujeme stratu celej generácie jemenských detí," uviedla Grandeová.



Jemen už roky sužuje vojna, v ktorej proti sebe bojujú vládne jednotky medzinárodne uznávaného prezidenta Abda Rabbuha Mansúra Hádího a šiitskí povstalci – húsíovia. Na strane prezidentových verných síl od roku 2015 bojuje koalícia na čele so sunnitskou Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi, s podporou USA a Británie.