OSN: V Jemene v dôsledku vojny hladuje viac ako 17 miliónov ľudí

New York 10. júla (TASR) - Viac ako 17 miliónov ľudí vrátane vyše milióna detí mladších ako päť rokov vo vojnou zničenom Jemene hladuje. Koordinátor humanitárnej pomoci Organizácie Spojených národov (OSN) Tom Fletcher pred Bezpečnostnou radou OSN (BR OSN) hovoril o „život ohrozujúcej akútnej podvýžive“ v krajine, píše TASR na základe stredajšej správy agentúry AP.



Jemen je najchudobnejšou krajinou v arabskom svete a od roku 2023 sa v dôsledku občianskej vojny situácia zhoršuje. Počet hladujúcich sa podľa Fletchera môže do septembra zvýšiť až na 18 miliónov. Začiatkom budúceho roka môže byť v Jemene 1,2 milióna akútne podvyživených detí a mnohým z nich hrozí „trvalé fyzické a kognitívne poškodenie“.



Experti z iniciatívy Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) tvrdia, že viac ako 17.000 Jemenčanov je v troch najhorších kategóriách potravinovej neistoty - krízové štádium alebo horšie. Podľa Fletchera je krajina v zlom stave aj po uzavretí krehkého prímeria v roku 2022.



Koordinátor humanitárnej pomoci tvrdí, že svoju rolu zohrali aj škrty v medzinárodnej humanitárnej pomoci. Podľa dát OSN Jemen dostal len 222 miliónov dolárov, teda približne deväť percent z tohtoročne plánovaných 2,5 miliardy dolárov.



Jemen sa od roku 2014 zmieta v občianskej vojne, v ktorej Iránom podporovaní povstalci húsíovia obsadili hlavné mesto Saná a medzinárodne uznanú vládu prinútili utiecť do exilu v Saudskej Arábii. Vojna vyvolala jednu zo svetovo najväčších humanitárnych katastrof, počas ktorej zomrelo viac ako 150.000 ľudí.