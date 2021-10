UNICEF: V Jemene zahynulo alebo bolo zmrzačených vyše 10.000 detí

Ženeva 19. októbra (TASR) - Najmenej 10.000 detí zahynulo alebo utrpelo zranenia počas už sedem rokov trvajúceho konfliktu v Jemene, uviedol v utorok Detský fond OSN (UNICEF). Informuje o tom agentúra AFP.



"Konflikt v Jemene má ďalší hanebný míľnik: od začiatku bojov z marca 2015 tam bolo bolo zabitých alebo zmrzačených 10.000 detí. To sú priemerne štyri deti denne," uviedol hovorca UNICEF James Elder na brífingu v Ženeve, kde vyzval na ukončenie bojov v Jemene.



A toto množstvo zahŕňa len tie detské obete, ktorých osud bol organizáciám známy – ale je tu nespočet ďalších, upozornil Elder.



"Na pokračovanie svojej život zachraňujúcej práce v Jemene potrebuje UNICEF naliehavo do polovice roku 2022 viac než 235 miliónov dolárov," dodal. V opačnom prípade bude organizácia nútená obmedziť alebo pozastaviť pomoc pre zraniteľné deti.



"Financovanie je zásadné. Môžeme narysovať jasnú spojovnicu medzi podporou darcov a zachránenými životmi. Aj v prípade zvýšenia pomoci sa však vojna musí skončiť," vyhlásil



"Na súčasnej úrovni financovania a bez ukončenia bojov sa UNICEF nedokáže dostať k všetkým týmto deťom. Neexistuje iný spôsob, ako to povedať: Bez väčšej medzinárodnej pomoci zomrie viac detí – detí, ktoré za túto krízu nie sú vôbec zodpovedné," upozornil Elder.



Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď Iránom podporovaní húsijskí vzbúrenci obsadili hlavné mesto Saná. Saudská Arábia spolu s ďalšími krajinami podporila medzinárodne uznanú jemenskú vládu a vedie od roku 2015 vojenskú ofenzívu proti húsíom. V dôsledku konfliktu zahynuli desaťtisíce ľudí a milióny ďalších boli nútené opustiť svoje domovy.