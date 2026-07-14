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Misia OSN: V júni zahynulo na Ukrajine najviac civilistov
Podľa HRMMU tento nárast spôsobili predovšetkým útoky Ruska zbraňami s dlhým dosahom, ktoré postihli najmä mestské centrá vzdialené od frontovej línie.
Autor TASR
Kyjev 14. júla (TASR) - V júni zahynulo na Ukrajine najmenej 293 civilistov a ďalších 1990 utrpelo zranenia, čo je najvyšší počet zabitých a zranených civilistov za mesiac od apríla 2022. Uviedla to v utorok Misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine (HRMMU), informuje TASR.
„Počet civilných obetí na Ukrajine sa z mesiaca na mesiac a z roka na rok neustále zvyšuje v dôsledku zintenzívňujúceho sa využívania výkonných zbraní, čo je znepokojujúcou eskaláciou,“ tvrdí HRMMU.
Misia uviedla, že po tom, čo v máji zaznamenali najvyšší počet obetí z radov civilistov za viac než štyri roky, v júni bol ich počet ešte vyšší.
Za prvých šesť mesiacov roka 2026 zahynulo na Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, 1393 civilistov a ďalších 7978 utrpelo zranenia, čo predstavuje 37-percetný nárast oproti rovnakému obdobiu v roku 2025 a 114-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Podľa HRMMU tento nárast spôsobili predovšetkým útoky Ruska zbraňami s dlhým dosahom, ktoré postihli najmä mestské centrá vzdialené od frontovej línie. Od januára do júna tohto roka vzrástol počet civilných obetí útokov zbraňami s dlhým dosahom ako napríklad raketami a dronmi o 60 percent v porovnaní s minulým rokom.
V blízkosti frontu spôsobili väčšinu civilných úmrtí a zranení drony s krátkym dosahom, pričom v júni zabili a zranili viac civilistov, než v ktorýkoľvek iný mesiac od 24. februára 2022.
Vedúca misie OSN Danielle Bellová konštatovala, že drony s krátkym dosahom zásadným spôsobom zmenili životné podmienky civilistov žijúcich v blízkosti frontovej línie.
„Správy, ktoré počujeme od civilistov vysídlených z frontových komunít sú hlboko konzistentné - a desivé. Mnohí opisujú pocit prenasledovania dronmi s krátkym dosahom len preto, že sa snažia vykonávať každodenné činnosti, ako je nákup potravín, venčenie psov, bicyklovanie, práca na dvore alebo útek do bezpečia,“ povedala Bellová.
Veľkú väčšinu civilných obetí zaznamenali v oblastiach, ktoré sú pod kontrolou vlády Ukrajiny. HRMMU potvrdila civilné obete aj na okupovanom území, pričom ich počet bol v porovnaní s rokom 2025 nižší.
Nárast počtu civilných obetí na svojom území v prvom polroku 2026 hlásili aj ruské orgány - 250 mŕtvych a 1596 zranených, čo predstavuje 121 percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku.
Od 24. februára 2022 overil Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) najmenej 16.431 zabitých civilistov vrátane 803 detí a 48.613 zranených, z toho 2960 detí.
„Počet civilných obetí na Ukrajine sa z mesiaca na mesiac a z roka na rok neustále zvyšuje v dôsledku zintenzívňujúceho sa využívania výkonných zbraní, čo je znepokojujúcou eskaláciou,“ tvrdí HRMMU.
Misia uviedla, že po tom, čo v máji zaznamenali najvyšší počet obetí z radov civilistov za viac než štyri roky, v júni bol ich počet ešte vyšší.
Za prvých šesť mesiacov roka 2026 zahynulo na Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, 1393 civilistov a ďalších 7978 utrpelo zranenia, čo predstavuje 37-percetný nárast oproti rovnakému obdobiu v roku 2025 a 114-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Podľa HRMMU tento nárast spôsobili predovšetkým útoky Ruska zbraňami s dlhým dosahom, ktoré postihli najmä mestské centrá vzdialené od frontovej línie. Od januára do júna tohto roka vzrástol počet civilných obetí útokov zbraňami s dlhým dosahom ako napríklad raketami a dronmi o 60 percent v porovnaní s minulým rokom.
V blízkosti frontu spôsobili väčšinu civilných úmrtí a zranení drony s krátkym dosahom, pričom v júni zabili a zranili viac civilistov, než v ktorýkoľvek iný mesiac od 24. februára 2022.
Vedúca misie OSN Danielle Bellová konštatovala, že drony s krátkym dosahom zásadným spôsobom zmenili životné podmienky civilistov žijúcich v blízkosti frontovej línie.
„Správy, ktoré počujeme od civilistov vysídlených z frontových komunít sú hlboko konzistentné - a desivé. Mnohí opisujú pocit prenasledovania dronmi s krátkym dosahom len preto, že sa snažia vykonávať každodenné činnosti, ako je nákup potravín, venčenie psov, bicyklovanie, práca na dvore alebo útek do bezpečia,“ povedala Bellová.
Veľkú väčšinu civilných obetí zaznamenali v oblastiach, ktoré sú pod kontrolou vlády Ukrajiny. HRMMU potvrdila civilné obete aj na okupovanom území, pričom ich počet bol v porovnaní s rokom 2025 nižší.
Nárast počtu civilných obetí na svojom území v prvom polroku 2026 hlásili aj ruské orgány - 250 mŕtvych a 1596 zranených, čo predstavuje 121 percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku.
Od 24. februára 2022 overil Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) najmenej 16.431 zabitých civilistov vrátane 803 detí a 48.613 zranených, z toho 2960 detí.