OSN: V KDR bolo tento rok vnútorne vysídlených takmer milión ľudí

Ženeva 8. októbra (TASR) - Takmer milión ľudí v Konžskej demokratickej republike (KDR) muselo tento rok opustiť svoje domovy, uviedol v utorok šéf OSN pre ľudské práva Volker Türk. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Türk dodal, že situácia v krajine sa každým dňom zhoršuje, a vyjadril znepokojenie nad rastúcim počtom odsúdených na trest smrti po tom, ako KDR naň zrušila faktické moratórium.



Vysoký komisár OSN pre ľudské práva, ktorý navštívil KDR v apríli, povedal Rade OSN pre ľudské práva, že túto stredoafrickú krajinu zachvátila "výbušná zmes eskalujúceho násilia, regionálnych a medzinárodných záujmov, vykorisťovateľských korporácií a slabého právneho štátu".



Türk ďalej uviedol, že počet obetí porušovania ľudských práv naďalej rastie, pričom za 12 mesiacov do 1. júna bolo 85 percent prípadov spáchaných na východe postihnutom konfliktom. Za 61 percent týchto prípadov sú podľa neho zodpovedné ozbrojené skupiny.



V tomto období bolo tiež zaznamenaných približne 700 nových obetí sexuálneho násilia. "Ozbrojené skupiny unášajú, držia v zajatí a vystavujú ženy a dievčatá sexuálnemu otroctvu. Mnohé z nich boli po znásilnení zabité. Všetky prípady však určite nie sú nahlásené. Je to kruté," povedal Türk.



"Podľa humanitárnych zdrojov bolo tento rok vnútorne vysídlených ďalších 940.000 ľudí, čím sa celkový počet vnútorne vysídlených osôb zvýšil na viac ako 6,4 milióna," vyhlásil.



Dodal, že 23,4 milióna ľudí v KDR trpí nedostatkom potravín, čo znamená, že obyvatelia nemajú pravidelný prístup k dostatku bezpečného a výživného jedla.



Türk tiež vyhlásil, že ho naďalej znepokojuje marcové zrušenie faktického moratória na trest smrti, ktoré platilo od roku 2003, a označil to za "veľký krok späť". Odvtedy bolo podľa neho vojenskými súdmi odsúdených na trest smrti 128 mužov.



"Naliehavo žiadam orgány, aby zabezpečili, že tieto rozsudky nebudú vykonané," povedal Türk.



Vysoký komisár OSN pre ľudské práva uviedol, že KDR je obdarená výnimočnými prírodnými zdrojmi vrátane nerastných surovín a druhého najväčšieho dažďového pralesa na svete. Povedal však, že "súčasné násilie je spôsobené nezákonným využívaním prírodných zdrojov KDR a ilegálnym obchodovaním s nimi, na ktorom sa podieľajú spoločnosti, ako aj šírením zbraní a obchodovaním s nimi".



"Táto situácia tiež tlačí obyvateľstvo do chudoby. KDR patrí medzi päť najchudobnejších krajín sveta. Táto situácia je neprijateľná," zdôraznil Türk. Povedal, že toto vykorisťovanie je súčasťou každodenného života ľudí na celom svete, pričom mobilné telefóny obsahujú nerasty z východnej časti KDR.



V stredajších voľbách na plenárnej schôdzi Valného zhromaždenia OSN v New Yorku figuruje KDR medzi piatimi kandidátmi na päť afrických kresiel v Rade pre ľudské práva (UNHRC) na trojročné funkčné obdobie, ktoré sa začne na budúci rok.