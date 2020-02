OSN: V konflikte na Ukrajine zahynulo vyše 3350 civilistov

Kyjev 25. februára (TASR) - Za posledných šesť rokov zahynulo v konflikte na východe Ukrajiny vyše 3350 civilistov vrátane 147 detí. Konštatoval to v utorok zástupca vedúceho pozorovateľskej misie OSN pre ľudské práva na Ukrajine Benjamin Moreau.



Okrem obetí si konflikt vyžiadal vyše 7000 zranených z radov civilistov, z toho 383 detí, uviedol Moreau na medzinárodnej konferencii v Kyjeve na tému Ochrana civilistov v ozbrojenom konflikte. Citovala ho agentúra Ukrinform.



Moreau zdôraznil, že ukrajinská vláda by mala zaviesť súbor opatrení na vyplatenie odškodnenia obetiam konfliktu.



"Potreby obetí tohto konfliktu sa musia rešpektovať. Je tiež potrebné myslieť na budúcnosť krajiny, potrebu ďalej budovať mier a vyplácať sociálne dávky. Vláda to musí zabezpečiť bez ohľadu na to, či jej občania žijú v Donecku alebo Sevastopole," dodal Moreau.



Konflikt na východne Ukrajiny vypukol v roku 2014 po anexii Krymského polostrova Ruskom a po náraste proruských nálad na východe Ukrajiny. V niektorých častiach tamojšej Doneckej a Luhanskej oblasti vyhlásili proruskí separatisti vlastné "ľudové" republiky, čo však Kyjev ani medzinárodné spoločenstvo neuznali. Boje v Donbase si odvtedy vyžiadali už viac ako 13.000 životov.