OSN: V Libanone bolo denne zabitých alebo zranených 11 detí
Autor TASR
Ženeva 29. mája (TASR) - Za uplynulý týždeň bolo v Libanone denne zabitých alebo zranených 11 detí, uviedol v piatok Detský fond OSN (UNICEF). Deje sa tak v čase, keď Izrael rozšíril svoje vojenské operácie v krajine napriek tomu, že je oficiálne v platnosti prímerie, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Intenzívne izraelské útoky zasiahli mestá i dediny na juhu Libanonu aj v noci zo stredy na štvrtok po tom, či židovský štát vymedzil ďalšiu časť územia tejto krajiny ako „bojovú zónu“.
Vo štvrtok zasiahol izraelský útok budovu na južnom predmestí libanonskej metropoly Bejrút, a to napriek prímeriu, ktoré však nedokázalo zastaviť boje medzi izraelskými jednotkami a hnutím Hizballáh na juhu Libanonu.
Podľa UNICEF-u prišlo za uplynulý týždeň v Libanone o život alebo utrpelo zranenia až 77 detí. Od začiatku prímeria pritom už predtým zahynulo 55 detí a ďalších 212 utrpelo zranenia, dodala agentúra OSN.
Hovorca UNICEF-u Ricardo Pires označil tento počet za „ohromujúci“. Prímerie vyhlásené Washingtonom 16. apríla malo zastaviť vojnu, ktorá zúri medzi Izraelom a Hizballáhom od 2. marca. Hizballáh vtedy zaútočil na Izrael v rámci odvety za zabitie najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího počas americko-izraelskej vojny proti Iránu. Izrael vzápätí spustil útoky pozemnú ofenzívu do Libanonu.
Obe strany sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria, čím vzájomne odôvodňujú svoje útoky.
