OSN: V Líbyi bojujú proti legitímnej vláde stovky ruských žoldnierov

New York 7. mája (TASR) - V líbyjskom konflikte bojujú stovky žoldnierov z ruskej polovojenskej bezpečnostnej firmy na strane poľného maršala Chalífu Haftara. Uvádza to správa OSN, ktorú vo štvrtok citovala agentúra DPA.



Podľa OSN je vo vojnou zmietanej krajine umiestnených od 800 do 1200 žoldnierov zo súkromnej spoločnosti Wagner, ktorí tam bojujú proti medzinárodne uznanej vláde so sídlom v Tripolise.



Skupina má podľa internej správy OSN prepojenie na Kremeľ. Moskva priamu účasť v konflikte odmieta.



Žoldnieri majú podľa správy medzi sebou odborníkov na delostrelectvo, vzdušné útoky či ostreľovačov.



"Ich nasadenie zvýšilo Haftarove bojové schopnosti," píše sa v správe.



Skupina Wagner bojovala okrem Líbye aj v Sýrii, na Ukrajine a v Stredoafrickej republike.



Americké denníky The New York Times a The Washington Post o účasti ruských žoldnierov v konflikte písali už minulý rok. OSN však informáciu vtedy nepotvrdila.



Na ropu bohatá severoafrická krajina má dve konkurenčné vlády - jednu v Tripolise a druhú v meste Tobruk na východe, ktorú podporuje Haftar. Ten vlani v apríli nariadil svojim silám ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis, v rámci ktorej už obsadili veľké časti Líbye.



Líbyu sužuje chaos, odkedy tam v roku 2011 zvrhli dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího a krajina sa stala bojiskom početných súperiacich ozbrojených skupín, ktoré podporujú rôzne iné štáty.