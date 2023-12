OSN: V obkľúčenom Pásme Gazy je asi 50.000 tehotných žien

Tel Aviv 24. decembra (TASR) - Organizácia Spojených národov odhaduje, že v obliehanom a vojnou zmietanom palestínskom Pásme Gazy momentálne žije okolo 50.000 tehotných žien. Každý deň sa tam narodí v priemere 180 detí, uviedla v nedeľu Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA). TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Starostlivosť o rodičky i novorodencov, ale aj rizikovo tehotné sa snažia zabezpečovať lekári a pôrodné asistentky v siedmich zostávajúcich funkčných zdravotníckych centrách. Do vojny, ktorá vypukla 7. októbra vpádom palestínskych kománd na juh Izraela, bolo takýchto centier v Pásme Gazy 22.



"Zdecimovanie zdravotného systému v Gaze je tragédia," reagoval na sieti X generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ocenil však, že "tvárou v tvár neustálej neistote a prílevom zranených a pacientov vidíme lekárov, sestry, vodičov sanitiek a ďalších, ako pokračujú v snahe o záchranu životov". Tedros zároveň zopakoval výzvu na prímerie medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



WHO varovala, že aj keď potreby zdravotnej starostlivosti stúpajú, na palestínskom území zostalo k dispozícii iba 38 percent nemocničných lôžok v porovnaní s obdobím pred konfliktom a naďalej pracuje iba 30 percent pôvodného zdravotníckeho personálu.



Nemocnice, chránené medzinárodným humanitárnym právom, sú zároveň od vypuknutia vojny opakovane terčom útokov izraelskej armády. Tá totiž obviňuje Hamas, že pod nemocnicami má svoje tunely a že zdravotnícke zariadenia využíva ako veliteľské centrá. Islamistická skupina to popiera.



DPA informovala, že k 20. decembru registrovala WHO v Pásme Gazy 246 útokov na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vrátane nemocníc a sanitiek, čo si vyžiadalo 582 úmrtí a 748 zranených.