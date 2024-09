OSN: V otázke rodovej rovnosti stále dochádza len k malému pokroku

New York 17. septembra (TASR) - Pokrok v oblasti zrovnoprávnenia žien a mužov je stále pomalý. Vyplýva to zo správy organizácie OSN Ženy (UN Women), zverejnenej v utorok. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Rodová rovnosť v parlamentoch jednotlivých krajín tak v súlade s týmto trendom podľa UN Women zostáva iba vzdialeným snom a mohol by sa naplniť najskôr v roku 2063. Ešte ďalších 137 rokov však bude trvať oslobodenie všetkých žien a dievčat od chudoby. Naďalej však bude nútenému sobášu v detskom veku vystavené každé štvrté dievča, uvádza sa v správe.



Dokument poukazuje aj na náklady spojené s rodovou nerovnosťou. Napríklad náklady, keď krajiny neposkytujú svojmu mladému obyvateľstvu adekvátne vzdelanie, sa ročne vo svete vyšplhajú na viac než desať miliónov dolárov, cituje DPA.



V správe sa ďalej uvádza, že vo svete dochádza naopak k pokroku v posilňovaní roly žien a dievčat. Každé štvrté parlamentné kreslo je obsadzované ženami, čo predstavuje výrazný nárast v porovnaní s obdobím spred desiatich rokov.



Podiel žien a dievčat žijúcich v extrémnej chudobe klesol podľa správy pod desať percent. S primeranými opatreniami, medzi ktoré patria napríklad aj zákony zamerané proti domácemu násiliu a vyššie investície do ženských projektov, by sa dosiahol väčší pokrok v oblasti rodovej rovnosti, uvádza organizácia OSN Ženy.