OSN: V Pásme Gazy bol vylúpený konvoj 109 kamiónov s potravinami

Ženeva 18. novembra (TASR) - Konvoj 109 nákladných áut s potravinami bol 16. novembra vylúpený krátko po tom, ako vošiel do Pásma Gazy. Podľa humanitárnych pracovníkov ide o jeden z najhorších incidentov od vypuknutia bojov 7. októbra 2024.



Agentúre Reuters incident v pondelok potvrdila popredná predstaviteľka Agentúry OSN na pomoc palestínskym utečencom (UNWRA) Louise Wateridgeová. Konvoj podľa jej slov prevážal potravinovú pomoc od UNWRA a Svetového potravinového programu (WFP). Od Izraela krátko pred cestou dostal pokyn, aby do Gazy vyrazil pomerne neznámou trasou z priechodu Kerem Šalom.



"Tento incident poukazuje na závažnosť problémov s prístupom (humanitárnej) pomoci do južnej a strednej časti Gazy," povedala Wateridgeová s tým, že pri ňom došlo aj k zraneniam.



"Bez okamžitého zásahu sa vážny nedostatok potravín ešte zhorší, čo ešte viac ohrozí životy vyše dvoch miliónov ľudí, ktorých prežitie závisí od humanitárnej pomoci," dodala.



WFP a izraelská Koordinácia činnosti vlády na územiach Izraela (COGAT), ktorá okrem iného dohliada na dodávky humanitárnej pomoci, bezprostredne nereagovali na žiadosť o komentár k tejto správe. Samotná COGAT tvrdí, že robí všetko pre to, aby sa do Gazy dostával dostatok humanitárnej pomoci a Izrael podľa nej takéto dodávky neblokuje.



Nemenovaný predstaviteľ OSN však v piatok povedal, že prístup humanitárnej pomoci do Gazy je aktuálne na veľmi nízkej úrovni a dostať ju do niektorých častí obliehaného severu tejto palestínskej enklávy je takmer nemožné.