OSN: V pásme Gazy chýba palivo do generátorov, bez toho nejde pomáhať

Gaza 23. októbra (TASR) - Prvé dodávky humanitárnej pomoci do pásma Gazy neobsahovali palivo do generátorov, ktoré táto oblasť naliehavo potrebuje. Upozorňuje na to Agentúra Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA) vo vyhlásení zverejnenom v noci na pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Bez paliva nebudú fungovať dodávky vody, ale ani nemocnice či pekárne. Pomoc sa nedostane k tým, ktorí ju zúfalo potrebujú. Bez paliva nebude možné (účinne) poskytovať humanitárnu pomoc," uviedol generálny komisár UNRWA Philippe Lazzarini.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) zároveň upozornil, že UNRWA sa minú zásoby paliva v najbližších troch dňoch. Palivo je potrebné do generátorov elektrickej energie v nemocniciach, na prevádzkovanie čističiek odpadových vôd a na zabezpečenie dodávok vody, pripomína DPA.



V sobotu začali do pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah prúdiť prvé dodávky humanitárnej pomoci od vypuknutia ozbrojeného konfliktu medzi Izraelom a palestínskym militantných hnutím Hamas 7. októbra. Palestínski militanti vtedy prenikli na územie Izraela a zabili vyše 1400 ľudí, zväčša civilistov.



Izrael vyhlásil v reakcii na tento útok totálnu blokádu pásma Gazy, v rámci ktorej prerušil pre 2,4 milióna obyvateľov tohto palestínskeho územia dodávky potravín, vody, paliva a elektriny. Hrozí pritom, že akútny nedostatok týchto komodít môže v Gaze spôsobiť humanitárnu katastrofu.