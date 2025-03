OSN: V Pásme Gazy došlo k vysídleniu približne 142.000 osôb

New York 26. marca (TASR) - Po obnovení izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy opustilo svoje domovy približne 142.000 ľudí v priebehu siedmich dní, oznámila Organizácia spojených národov (OSN) v stredu. Varovala tiež pred zmenšujúcimi sa zásobami humanitárnej pomoci v oblasti, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Len za jeden týždeň došlo k vysídleniu 142.000 ľudí,“ povedal hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric. Podľa jeho slov od začiatku vojny 7. októbra 2023 do januára tohto roka bolo vysídlených približne 90 percent obyvateľov Pásma Gazy aspoň raz.



Dujarric zároveň poznamenal, že priestor pre rodiny sa „zmenšuje“ a v súčasnosti sa príkazy na vysídlenie týkajú približne 17 percent Pásma Gazy. S každou vlnou vysídľovania tisíce ľudí „strácajú nielen svoje prístrešie, ale aj prístup k základným veciam, ako sú potraviny, pitná voda a zdravotná starostlivosť,“ povedal hovorca.



„Neustále bombardovanie a každodenné príkazy na vysídlenie“ spolu s blokovaním pomoci „majú ničivý dopad na celú populáciu vyše dvoch miliónov ľudí“ ozrejmil Dujarric. „Naši humanitárni partneri upozorňujú, že v dôsledku toho sa nebezpečne míňajú zásoby liekov, plynu na varenie a paliva potrebného na prevádzkovanie pekární či sanitiek,“ dodal hovorca.



Palestínčania v Pásme Gazy už druhý deň po sebe protestujú proti militantnému hnutiu Hamas a žiadajú ukončenie vojny s Izraelom, uviedli svedkovia podľa AFP. Demonštrantov s transparentmi „Hamas nás nezastupuje“ videli pochodovať v meste Gaza a v meste Bajt Lahíja na severe územia.



Dochádza k tomu viac ako týždeň po tom, čo izraelská armáda obnovila bombardovanie po takmer dvoch mesiacoch prímeria, ktoré nadobudlo účinnosť 19. januára. Prvá fáza prímeria sa však skončila a strany sa nedohodli na jej pokračovaní či postupe do druhej fázy.