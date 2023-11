OSN: V pásme Gazy je presídlených približne 1,5 milióna ľudí

Káhira 7. novembra (TASR) - Približne 70 percent obyvateľov pásma Gazy, a síce 1,5 milióna ľudí, už opustilo svoje domovy a presídlilo sa na iné miesto v tejto palestínskej enkláve v dôsledku vojny, ktorú tam vedie Izrael s militantným hnutím Hamas. Uvádza to Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA), píše TASR podľa utorňajšej správy tlačovej agentúry DPA.



Státisíce Palestínčanov žijú teraz v núdzových prístreškoch, ktoré sú často preľudnené tak, že to až štvornásobne presahuje ich kapacitu. Vo viacerých z nich sa zároveň každým dňom zhoršujú podmienky, pričom na osobu tam často podľa UNRWA pripadá menej než dva metre štvorcové životného priestoru.



Na jednu toaletu v takomto zariadení zároveň pripadá prinajmenšom 600 ľudí, pričom v prístreškoch sa už vyskytli tisíce prípadov infekčných chorôb, hnačiek aj ovčích kiahní.



Vojna v pásme Gazy sa začala po bezprecedentnom útoku militantov z palestínskeho hnutia Hamas na Izrael 7. októbra, pri ktorých zahynulo vyše 1400 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších vyše 240 ľudí militanti Hamasu zavliekli do pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izrael reagoval masívnym bombardovaním i pozemnými útokmi na pásmo Gazy, ktoré si podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už viac než 10.300 obetí, taktiež väčšinou civilistov. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva je medzi obeťami aj približne 4000 detí.



Izraelská armáda v tejto súvislosti upozorňuje, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera.