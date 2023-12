OSN: V Pásme Gazy je presídlených takmer 1,9 milióna ľudí

Tel Aviv 4. decembra (TASR) - Vyše 80 percent obyvateľov Pásma Gazy (takmer 1,9 milióna ľudí) opustilo svoje domovy a presídlilo sa na iné miesto v tejto palestínskej enkláve. Ich presun je dôsledkom vojny Izraela s militantným hnutím Hamas. Uvádza to Agentúra OSN na pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA), píše TASR podľa pondelkovej správy tlačovej agentúry DPA.



UNRWA do 2. decembra poskytla útočisko takmer 1,2 milióna ľuďom v 156 zariadeniach po celom území Pásma Gazy vrátane severu a mesta Gaza. Podľa UNRWA sa takmer milión týchto osôb uchýlilo do 99 zariadení v strednej časti enklávy a v oblastiach Chán Júnis a Rafah.



Izraelská armáda vydala v pondelok v ranných hodinách príkaz na evakuáciu pre väčšinu okolia mesta Chán Júnis v južnej časti Pásma Gazy.



Na juh Pásma Gazy utiekli zo severu na výzvy izraelskej armády státisíce Palestínčanov. Do tejto oblasti už podľa svedkov dorazili desiatky izraelských tankov, takže sa očakáva, že izraelská armáda tam čoskoro začne pozemné operácie.