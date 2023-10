OSN: V pásme Gazy sa čoraz viac šíria choroby, chýba tam pitná voda

Gaza 22. októbra (TASR) - V pásme Gazy sa čoraz viac šíria ovčie kiahne, svrab a črevné ochorenia. Môžu za to zlé hygienické podmienky a nedostatok pitnej vody, upozornila v nedeľu Organizácia Spojených národov (OSN). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Jedným z dôvodov šírenia chorôb je podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) nedostatok pitnej vody, v dôsledku čoho sú ľudia nútení používať znečistenú vodu. Počet nakazených sa podľa OCHA bude zvyšovať, pokiaľ sa neobnovia dodávky elektriny a paliva do vodohospodárskych a zdravotníckych zariadení v oblasti.



V sobotu začali do pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah prúdiť prvé dodávky humanitárnej pomoci od vypuknutia ozbrojeného konfliktu medzi Izraelom a palestínskym militantných hnutím Hamas 7. októbra. Palestínski militanti vtedy prenikli na územie Izraela a zabili vyše 1400 ľudí, zväčša civilistov.



Izrael vyhlásil v reakcii na tento útok totálnu blokádu pásma Gazy, v rámci ktorej prerušil pre 2,4 milióna obyvateľov tohto palestínskeho územia dodávky potravín, vody, paliva a elektriny. Hrozí pritom, že akútny nedostatok týchto komodít môže v Gaze spôsobiť humanitárnu katastrofu.