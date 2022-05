OSN: V priebehu 5 rokov by sa Zem mohla otepliť o 1,5 stupňa Celzia

Ženeva 10. mája (TASR) - V priebehu nasledujúcich piatich rokov by sa mohla Zem otepliť o viac ako 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnej ére. V utorok pred tým varovala Organizácia Spojených národov (OSN). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



V parížskej dohode o zmene klímy z roku 2015 sa krajiny zaviazali udržať globálne otepľovanie pod dvomi stupňami Celzia, prípadne aspoň pod 1,5 stupňa v porovnaní s úrovňou rokov 1850 – 1900.



Svetová meteorologická organizácia OSN (WMO) odhaduje, že pravdepodobnosť oteplenia Zeme o 1,5 stupňa je 48 percent, pričom toto číslo sa stále zvyšuje. Ak by priemerná teplota počas viacerých rokov naozaj tak narástla, išlo by o zlyhanie cieľov parížskej klimatickej dohody.



Existuje tiež 93-percentná pravdepodobnosť, že aspoň jeden z rokov 2022 – 2026 bude najteplejším rokom v histórii – ešte teplejším než rekordný rok 2016.



"Hodnota 1,5 stupňa Celzia nebola vybraná náhodne. Je indikátorom bodu, keď začnú byť dôsledky klimatickej zmeny výrazne škodlivé pre ľudstvo a celú planétu," varoval šéf WMO Petteri Taalas.



Podľa výpočtov WMO bola priemerná teplota v roku 2021 o 1,11 stupňa Celzia vyššia ako predindustriálne hodnoty. Taalas upozornil, že ak ľudstvo neprestane produkovať skleníkové plyny, teplota na Zemi bude stále stúpať. Dodal, že v dôsledku toho sa budú topiť ľadovce, oceány sa oteplia, stúpne ich hladina a počasie bude čoraz extrémnejšie.