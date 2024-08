OSN: V roku 2023 prišlo vo svete o život 280 humanitárnych pracovníkov

New York 19. augusta (TASR) - Vlani prišlo o život pri vykonávaní humanitárnych činností 280 humanitárnych pracovníkov, čo je najviac od začiatku záznamov. Uviedla to v pondelok Organizácia Spojených národov (OSN) a upozornila, že rok 2024 môže byť v tejto spojitosti ešte horší z dôvodu konfliktu v Pásme Gazy. TASR informuje podľa agentúry AFP a vyhlásenia OSN.



OSN pri príležitosti pondelkového Svetového humanitárneho dňa odsúdila "neprijateľnú" úroveň násilia voči humanitárnym pracovníkom na celom svete.



"Normalizácia násilia voči humanitárnym pracovníkom a nedostatočné vyvodzovanie zodpovednosti sú neprijateľné, neúnosné a nesmierne škodlivé pre humanitárne operácie na celom svete," uviedla Joyce Msuyaová, riaditeľka Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).



Počet obetí v radoch humanitárnych pracovníkov sa oproti roku 2022, kedy ich zomrelo 118, viac než zdvojnásobil. Hlavnou príčinou prudkého nárastu je vojna v Pásme Gazy, ktorá si počas posledných troch mesiacov roka 2023 vyžiadala 163 životov takýchto osôb.



V Južnom Sudáne zaznamenali 34 úmrtí humanitárnych pracovníkov a 25 ich prišlo o život v Sudáne, ktorý od apríla 2023 sužuje občianska vojna medzi vojenskými frakciami.



Ďalším krajinami, v ktorých humanitárni pracovníci prišli o život sú Izrael, Sýria, Somálsko, Mjanmarsko a Konžská demokratická republika. Vo všetkých spomenutých štátoch pochádzajú obete najmä z radov miestnej populácie.



OCHA upozorňuje, že v roku 2024 môže byť počet úmrtí humanitárnych pracovníkov ešte vyšší. V období do 9. augusta tohto roka ich na celom svete prišlo o život 176.



Od začiatku konfliktu v Pásme Gazy 7. októbra 2023 zahynulo na tomto území viac než 280 humanitárnych pracovníkov, uvádza OCHA a dodáva, že väčšina z nich boli zamestnancami Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA).



Predstavitelia viacerých humanitárnych organizácií sa preto v pondelok chystali zaslať členským krajinám OSN list, v ktorom žiadajú medzinárodné spoločenstvo, aby "ukončilo útoky na civilistov, chránilo všetkých humanitárnych pracovníkov a páchateľov priviedlo k zodpovednosti".



OSN si každoročne pripomína Svetový humanitárny deň 19. augusta, v deň výročia útoku na sídlo jej irackej pobočky v Bagdade v roku 2003. Pri teroristickom útoku vtedy zahynulo 22 ľudí.