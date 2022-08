OSN: V Sudáne hladuje takmer 12 miliónov ľudí

Chartúm 3. augusta (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu upozornila na vážnu humanitárnu situáciu v Sudáne. Podľa OSN takmer štvrtina obyvateľov tejto africkej krajiny sa v dôsledku obrovského nedostatku finančných prostriedkov momentálne nachádza v akútnej potravinovej neistote. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uviedol, že od júna do septembra je ohrozených nedostatkom potravín 11,7 milióna ľudí, čo je o takmer dva milióny viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



Väčšina z nich podľa OCHA žije v hlavnom meste Chartúm, regióne Darfúr a provinciách Kassala a Biely Níl, ktoré najviac zasiahol konflikt a hospodársky úpadok.



Podľa odhadov sú akútne podvyživené približne štyri milióny detí do päť rokov a tehotné a dojčiace ženy, ktoré potrebujú život zachraňujúcu výživu. Dovedna 619.000 detí do päť rokov trpí akútnou podvýživou.



Svetový potravinový program (WFP) uviedol, že pre vážny nedostatok finančných prostriedkov bol nútený znížiť humanitárnu pomoc utečencom v celom Sudáne.



Potravinová kríza je spôsobená najmä nestabilnou ekonomikou Sudánu, dlhotrvajúcimi obdobiami sucha i nepravidelnými zrážkami, uviedla Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). OSN poznamenala, že na humanitárnu pomoc pre Sudán v roku 2022 dostala 414,1 milióna dolárov, pričom celkovo žiadala 1,94 miliardy dolárov.