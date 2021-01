OSN v Sudáne otvorila tábor pre utečencov z etiópskeho štátu Tigraj

Ženeva 5. januára (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok oznámila, že časť z viac ako 56.000 etiópskych utečencov v Sudáne začala presúvať do novootvoreného tábora Tunaydbah. Existujúce zariadenie pre utečencov v lokalite Um Raquba je totiž takmer plné, informovala agentúra AFP.



Úrad vysokého komisára pre utečencov (UNHCR) spresnil, že v tábore Tunaydbah sú postavené stany pre asi 5000 utečencov. Ďalšie stany a prístrešky budú pripravené v priebehu niekoľkých dní.



UNHCR dodal, že od Nového roku ušlo z Etiópie do oblasti na východe susedného Sudánu asi 800 utečencov.



Hovorca UNHCR Andrej Mahecic uviedol, že prichádzajúci utečenci vypovedajú, že sa vo svojej vlasti ocitli v centre konfliktu a pre pretrvávajúce násilnosti nebolo možné danú oblasť opustiť.



Uviedli tiež, že utečenci zažili rôzne nebezpečné situácie vrátane rabovania svojich domov, násilného náboru mužov a chlapcov do ozbrojených zložiek či sexuálne násilie voči ženám a dievčatám.



Podľa hovorcu UNHCR viac ako 30 percent utečencov z Etiópie sú ľudia do 18 rokov a asi päť percent utečencov sú ľudia nad 60 rokov.



Politická a humanitárna kríza sa v etiópskom štáte Tigraj vystupňovala, keď etiópsky premiér Abiy Ahmed začiatkom novembra nariadil, aby etiópska armáda spustila operáciu proti jednotkám Tigrajského ľudovo-oslobodzovacieho frontu (TPLF), ktorý bol v Etiópii dominantnou politickou silou takmer tri desaťročia.



Keď sa moci v krajine v roku 2018 ujal Abiy, snažil sa obmedziť vplyv TPLF, čo však malo za následok politickú krízu. Tá vyvrcholila v septembri tohto roku, keď sa v štáte Tigraj napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby.



V snahe riešiť túto krízu Abiy nariadil vojenskú operáciu proti protivládnym vzbúrencom. Víťazstvo v nej oznámil 28. novembra. TPLF však deklaroval, že je odhodlaný bojovať aj ďalej. OSN a ďalšie humanitárne agentúry tvrdia, že boje v oblasti stále pokračujú.



V tejto situácii Mahecic upozornil, že na prevádzku utečeneckých táborov v oblasti konfliktu sú potrebné ďalšie finančné prostriedky, najmä v súvislosti s obdobím dažďov, ktoré by sa malo začať v máji.



Štáty tohto regiónu Afriky v reakcii na dianie a kritickú humanitárnu situáciu v etiópskom štáte Tigraj prisľúbili UNHCR finančnú pomoc vo výške asi 40 miliónov dolárov, čo však reálne potreby pokryje iba na 37 percent.



Mahecic zdôraznil, že je mimoriadne dôležité ďalej zlepšovať sanitárne podmienky a zásobovanie vodou v utečeneckých táboroch a prijímacích centrách a zintenzívniť aj preventívne opatrenia proti šíreniu infekčnej choroby COVID-19.