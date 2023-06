OSN: V Sýrii žije pod hranicou chudoby 90 percent obyvateľov

New York 30. júna (TASR) - V dôsledku 12 rokov trvajúceho konfliktu v Sýrii žije pod hranicou chudoby 90 percent obyvateľstva a milióny ľudí ohrozuje zníženie potravinovej pomoci pre nedostatok finančných prostriedkov, varoval námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths. TASR o tom informuje v piatok podľa agentúry AP.



V súčasnosti je financovaných len 12 percent z celkovej sumy 5,4 miliardy dolárov, ktorú žiada OSN na pomoc obyvateľom Sýrie. Znamená to, že objem núdzovej potravinovej pomoci pre milióny Sýrčanov by sa mohol v júli znížiť o 40 percent, povedal Griffiths.



Griffiths na pôde Bezpečnostnej rady OSN vo štvrtok zároveň vyzval jej členov, aby obnovili prísun humanitárnej pomoci z Turecka do oblastí na severozápade Sýrie, ktoré sú pod kontrolou povstalcov. Platnosť povolenia vyprší 10. júla.



Brutálne potlačenie protestov v roku 2011, ktoré boli súčasťou "arabskej jar", spustilo v Sýrii občiansku vojnu. Vyžiadala si vyše 500.000 životov a milióny ľudí vyhnala z domovov. Zlú humanitárnu situáciu ešte znásobilo februárové ničivé zemetrasenie.