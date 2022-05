OSN:Vagnerova skupina v Líbyi nastražila bombu aj do plyšového medveďa

Tripolis 26. mája (TASR) - Členovia tzv. Vagnerovej skupiny čelia obvineniam z používania neoznačených mín v Líbyi – podľa vyšetrovateľov Organizácie Spojených národov nastražili bomby aj do plyšových hračiek. Vyplýva to z utajenej správy, ktorú OSN uverejní v najbližších týždňoch. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Vyšetrovatelia tvrdia, že ruskí žoldnieri v Líbyi systematicky porušovali medzinárodné právo tým, že kládli míny v oblastiach, kde sa pohybovalo civilné obyvateľstvo bez toho, aby ich náležite označili. Domnievajú sa tiež, že stoja aj za nastraženou výbušninou vyrobenou z mínometného granátu a plastickej trhaviny, ktorá bola pripevnená na plyšovom medvedíkovi nájdenom v Tripolise.



Podľa medzinárodného práva musia totiž vojaci miesta s nášľapnými mínami riadne označiť a upozorniť na ne miestne obyvateľstvo, a keď sa v danej oblasti boje ukončia, míny odstrániť. Porušenie tohto nariadenia je podľa ženevských konvencií vojnovým zločinom.



Vyšetrovatelia však zistili, že vojaci z Vagnerovej skupiny tieto pravidlá nedodržiavali, keď v oáze Ajn Zára nastražili 35 nášľapných mín. Krátko po tom, čo sa z tejto oblasti stiahli, tam míny usmrtili dvoch civilistov.



Tím z OSN objavil aj tablet, ktorý podľa Guardianu tiež patril Vagnerovcom. Našli v ňom zoznam zbraní a vybavenia potrebného pre vojakov a takisto ich krycie mená.



Vagnerova skupina (v zahraničí známa pod označením Wagner Group) je fakticky súkromná armáda, ktorá podľa Západu bojuje za záujmy Kremľa v rôznych zónach konfliktov vo svete. Podľa Guardianu sú títo ruskí žoldnieri zodpovední za sériu masakrov v Mali, boli obvinení aj z porušovania ľudských práv v Stredoafrickej republike a zo zabíjania civilistov počas ruskej invázie na Ukrajinu.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov akékoľvek prepojenie medzi touto žoldnierskou skupinou a Kremľom popiera.