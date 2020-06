OSN: Valné zhromaždenie bude v septembri zasadať virtuálne

New York 10. júna (TASR) - Tohtoročná všeobecná rozprava Valného zhromaždenia OSN sa bude po prvý raz v histórii konať virtuálne, cez videozáznamy. Oznámil to v stredu predseda VZ OSN Tijjani Muhammad-Bande, ktorého citovala agentúra AFP.



Rozprava sa uskutoční v pôvodnom termíne od 22. do 29. septembra. Účastníci však nahrajú svoje prejavy vopred, napísal Muhammad-Bande v liste adresovanom členským krajinám OSN.



"Domnievam sa, že obmedzenia medzinárodného cestovania a usporadúvania veľkých podujatí v dôsledku koronavírusovej pandémie môžu v rôznej miere platiť aj v septembri 2020," napísal nigérijský diplomat.



Členské štáty musia zaslať prejav prezidenta, premiéra, ministra alebo veľvyslanca pri OSN najneskôr päť dní pred začiatkom všeobecnej rozpravy, ktorou sa začína celoročné zasadnutie Valného zhromaždenia a počas ktorej sa obvykle stretávajú početní svetoví lídri.



Jeden diplomat z každej členskej krajiny sa bude môcť zúčastniť na stretnutí v klasickom formáte, na ktorom sa vopred nahraté prejavy odvysielajú alebo prečítajú.



Na zmenu formátu tohtoročnej úvodnej rozpravy Valného zhromaždenia vyzval v máji generálny tajomník OSN António Guterres. Zvažoval sa aj jej presun na rok 2021. Guterres však uviedol, "že by bolo lepšie usporiadať ho v septembri a umožniť tak svetovým lídrom vyjadriť svoje názory na dôležité medzinárodné otázky vrátane reakcií na spôsoby, akým svetové spoločenstvo zvláda boj s pandémiou".