Valné zhromaždenie zvolilo päť nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN

New York 11. júna (TASR) - Valné zhromaždenie OSN v piatok zvolilo päť nových krajín do 15-člennej Bezpečnostnej rady svetovej organizácie, informuje agentúra DPA.



Od januára 2022 do decembra 2023 tak budú mať nestále kreslo v najvplyvnejšom orgáne OSN Brazília, Albánsko, Spojené arabské emiráty (SAE), Gabon a Ghana. Výsledok hlasovania nie je prekvapením, noví členovia rady totiž po stiahnutí kandidatúry Konžskej demokratickej republiky (KDR) zostali bez protikandidátov.



V decembri tak opustia Bezpečnostnú radu OSN Estónsko, Niger, Tunisko, Vietnam a Svätý Vincent a Grenadíny.



Bezpečnostná rada je najvplyvnejším orgánom svetovej organizácie a môže prijímať rezolúcie, ktoré sú záväzné na základe medzinárodného práva, vrátane zbrojného embarga či sankcií, pripomína DPA.



Existujú však dva typy členstva v rade: jej stálymi členmi s právom veta sú Spojené štáty, Čína, Rusko, Francúzsko a Británia. Ich veto môže zablokovať akékoľvek rozhodnutie, kým desať nestálych členov rady volí Valné zhromaždenie OSN na dva roky a majú menej vplyvu.