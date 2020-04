OSN varovala Izrael pred anektovaním časti Predjordánska

New York 23. apríla (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov vo štvrtok varoval Izrael, aby neanektoval časti Predjordánska, keďže takýto krok by bol "ničivou ranou" pre medzinárodným spoločenstvom podporované dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Informovala o tom agentúra AFP.



Mladenov počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), ktorá rokuje o otázkach konfliktu medzi Palestínčanmi a židovským štátom pravidelne raz za mesiac, vyzdvihol "inšpiratívne príklady spolupráce" oboch strán v boji s pandémiou nového koronavírusu SARS-aCoV-2.



Vyslanec však zároveň upozornil aj na skutočnosť, že v regióne "pokračujú konfrontácie a boje", pričom počet ich obetí stále narastá.



"Perspektíva toho, že Izrael anektuje časti okupovaného Predjordánska, je narastajúcou hrozbou," zdôraznil. Takýto vývoj by podľa jeho slov okrem iného znemožnil obnovenie rokovaní a "ohrozil by mierový proces v regióne".



Anektovanie židovských osád a údolia rieky Jordán je súčasťou mierového plánu predloženého v januári tohto roku prezidentom USA Donaldom Trumpom. Palestínčania tieto jeho návrhy rozhodne odmietli. Nesúhlasia s nimi ani Liga arabských štátov a Organizácia islamskej spolupráce.



Zástancom anexie je aj úradujúci izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý sa v pondelok so svojím hlavným politickým rivalom Bennym Gancom dohodol na vytvorení núdzovej vlády širokej koalície, ktorá má pomôcť Izraelu zvládnuť pandémiu nového koronavírusu.



Predstavitelia palestínskej samosprávy dohodu o vzniku novej izraelskej vlády okamžite odsúdili, keďže podľa ich názoru bude budúca izraelská vládna koalícia presadzovať anexiu palestínskych území.