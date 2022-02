OSN varovala pred krokmi, ktoré by podkopali suverenitu Ukrajiny

New York 21. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v pondelok vyzvala všetky strany, aby sa zdržali "jednostranných krokov", ktoré by "podkopali" suverenitu a narušili územnú celistvosť Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP len pár minút predtým, ako začal ruský prezident Vladimir Putin prednášať televízny prejav k národu týkajúci sa Ukrajiny.



"Vyzvali by sme všetkých zúčastnených, aby sa zdržali akéhokoľvek jednostranného rozhodnutia alebo jednostranného konania, ktoré by mohlo narušiť územnú celistvosť Ukrajiny," uviedol hovorca OSN Stéphane Dujarric.



"Všetky problémy sa musia riešiť prostredníctvom diplomacie," dodal Dujarric a podčiarkol výzvu OSN na "maximálnu zdržanlivosť", aby sa predišlo eskalácii napätia.



OSN sa k téme ukrajinskej krízy vyjadrila po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin telefonoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a oznámil im, že "v blízkej budúcnosti" má v úmysle podpísať výnos o uznaní Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky.