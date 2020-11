OSN varovala pred možnými vojnovými zločinmi v bojoch o Karabach

Ženeva 2. novembra (TASR) – Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová v pondelok odsúdila pokračujúce "nevyberavé" útoky na civilistov počas bojov o sporný región Náhorného Karabachu a varovala Arménsko aj Azerbajdžan, že v prípade takýchto útokov by mohlo ísť o vojnové zločiny. Informovala o tom agentúra AFP.



Bacheletová okrem toho vyjadrila aj obavy z „presvedčivých a hlboko znepokojujúcich" videozáznamov, ktoré podľa všetkého ukazujú azerbajdžanské jednotky popravujúce dvoch zajatých arménskych vojakov.



Vysoká komisárka tiež poukázala na to, že spolu s ďalšími lídrami vyzvala obe bojujúce strany, aby podnikli všetky možné kroky, ktoré by zabránili alebo prinajmenšom minimalizovali obete v radoch civilistov a poškodzovanie civilnej infraštruktúry. „Namiesto toho sa ulice premenili na ruiny a ľudia boli nútení opustiť svoje domovy," uviedla vo vyhlásení Bacheletová.



Podľa Bacheletovej sa útoky vykonané v rozpore so zásadou rozlišovania medzi vojakmi a civilistami môžu byť vojnovými zločinmi. To isté platí aj v prípade nedodržania princípu proporcionality, keď je vo vzťahu k očakávanej vojenskej výhode získanej útokom na nepriateľa spôsobená civilnému obyvateľstvu a majetku nadmerná ujma. Bojujúce strany sú preto povinné takéto prípady účinne, okamžite, dôsledne a nestranne vyšetriť a stíhať osoby, ktoré sa ich dopustili.



Arménsko a Azerbajdžan sa počas piatkových rozhovorov v Ženeve zaviazali, že sa nebudú zameriavať na civilné obyvateľstvo. Cez víkend však boli opäť hlásené útoky na obývané oblasti. OSN tiež označila za veľmi znepokojujúce správy o tom, že obe bojujúce strany používajú kazetovú muníciu.



Armáda Náhorného Karabachu v pondelok oznámila, že od 27. septembra eviduje vo svojich radoch 1177 padlých. Medzi nimi je aj zástupca náčelníka armády neuznanej Náhornokarabašskej republiky plukovník Artur Sarkisjan a jeden z jej veliteľov, plukovník Sergej Šakarjan.



Arménsko a Azerbajdžan, dve bývalé sovietske republiky, vedú už desaťročia tzv. zamrznutý konflikt o Náhorný Karabach, etnicky arménsku oblasť, ktorá sa odtrhla od Azerbajdžanu vo vojne v 90. rokoch.



Konflikt si už vyžiadal asi 30 000 obetí na životoch. Ťažké boje v oblasti opäť prepukli 27. septembra a odvtedy pokračujú aj napriek trom vyhláseným prímeriam.