OSN varuje Izrael pred rozsiahlou pozemnou inváziou do Libanonu

Ženeva 1. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok varovala Izrael pred rozsiahlou pozemnou inváziou do Libanonu po tom, ako izraelská armáda začala pozemný útok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"V súvislosti s ozbrojeným násilím medzi Izraelom a Hizballáhom už došlo k hrozným následkom pre civilistov," povedala hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Liz Throssellová. "Máme obavy, že rozsiahla izraelská pozemná invázia do Libanonu by priniesla len väčšie utrpenie," varovala hovorkyňa.



Izraelské jednotky začali v utorok ráno pozemnú ofenzívu v Libanone, zameranú na tamojšie hnutie Hizballáh. Pred jej začiatkom Izrael podnikal letecké útoky, ktoré si podľa Throssellovej v priebehu dvoch týždňov vyžiadali viac ako 1000 obetí na životoch. Podľa libanonských predstaviteľov v dôsledku útokov opustil svoje domovy takmer milión ľudí.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) vyjadril "hlboké znepokojenie" nad izraelskou pozemnou ofenzívou. "Vyzývame všetky strany, aby uprednostnili ochranu civilistov, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a okamžite pristúpili k deeskalácii s cieľom zabrániť ďalším stratám na životoch a zabrániť ďalšiemu utrpeniu," povedal hovorca OCHA Jens Laerke.



OCHA a dočasný libanonský premiér Nadžíb Míkátí v utorok vyhlásili naliehavú výzvu na poskytnutie 426 miliónov dolárov (384 miliónov eur) na riešenie humanitárnej krízy v krajine počas nasledujúcich troch mesiacov.



Throssellová podotkla, že aj pred najnovšou eskaláciou boli desaťtisíce domov v celom Libanone údajne poškodené alebo zničené počas izraelských útokov cielených na Hizballáh. "Poškodené boli aj zdravotnícke zariadenia a desať percent zdravotných stredísk v Libanone bolo zatvorených," dodala.



Od októbra 2023 bolo podľa nej v Libanone údajne zabitých 41 zdravotníckych pracovníkov a 111 bolo zranených, pričom 14 ich prišlo o život len za posledné dva dni.