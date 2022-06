OSN varuje pred adopciami ukrajinských detí v Rusku

New York 15. júna (TASR) - Ukrajinské deti nesmú byť v Rusku adoptované, do tejto krajiny boli totiž od začiatku invázie Moskvy na Ukrajine vo februári premiestnené tisíce detí a dospievajúcich, upozornila v utorok predstaviteľka OSN Afšán Chánová. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Znovu opakujeme, aj Ruskej federácii, že počas núdzových situácií alebo bezprostredne po nich nesmú prebiehať adopcie," povedala novinárom Chánová, regionálna riaditeľka Detského fondu OSN (UNICEF) pre Európu a strednú Áziu.



Takéto deti nesmú byť pokladané za siroty a "každé rozhodnutie o premiestnení akéhokoľvek dieťaťa musí vychádzať z jeho najlepšieho záujmu a v každom okamihu musí byť dobrovoľné. Rodičia musia udeliť informovaný súhlas," povedala predstaviteľka, ktorá sa práve vrátila z návštevy Ukrajiny.



"Pokiaľ ide o deti, ktoré boli poslané (z Ukrajiny) do Ruska, úzko spolupracujeme s verejnými ochrancami práv a organizáciami na tom, aby sme zaistili čo najlepšie dokumentovanie a monitorovanie týchto prípadov," uviedla Chánová. Dodala, že k týmto deťom nemajú v súčasnosti žiadny prístup.



Organizácia Spojených národov (OSN) už začiatkom marca vyjadrila obavy z hrozby nútených adopcií ukrajinských detí, predovšetkým približne 91.000 detí, ktoré na začiatku vojny žili v inštitúciách alebo internátnych školách, pričom mnohé sa nachádzali na východe Ukrajiny.