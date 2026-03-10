Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
OSN varuje pred dosahmi vojny na životné prostredie na Blízkom východe

Na snímke António Guterres. Foto: TASR/AP

Bahrajnské ministerstvo vnútra v nedeľu uviedlo, že iránsky dronový útok poškodil aj odsoľovaciu stanicu vody.

Autor TASR
New York 10. marca (TASR) - Úrad generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa varoval v pondelok pred „závažnými environmentálnymi dôsledkami“ nedávnych vojenských útokov na ropné a odsoľovacie zariadenia na Blízkom východe, ktoré sú vážnou hrozbou pre kvalitu vzduchu a pitnej vody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Naďalej upozorňujeme na humanitárne dôsledky stupňujúceho sa násilia v niektorých častiach Blízkeho východu, ktoré vedie k rastúcemu počtu civilných obetí, poškodeniu civilnej infraštruktúry a rastúcemu vysídľovaniu obyvateľstva,“ povedal na tlačovej konferencii Guterresov hovorca Stéphane Dujarric.

Ako dodal, OSN je „obzvlášť znepokojená počtom správ o nedávnych útokoch na ropné zariadenia, ktoré by mohli mať vážne environmentálne následky v celom regióne s okamžitým možným dosahom na bezpečnosť vody, vzduchu, ktorý ľudia potrebujú dýchať, a na potraviny“.

Bahrajnské ministerstvo vnútra v nedeľu uviedlo, že iránsky dronový útok poškodil aj odsoľovaciu stanicu vody, ktorá je nevyhnutnou súčasťou hospodárstva tejto krajiny a zásobovania pitnou vodou.

„Opäť opakujeme, že musia byť prijaté všetky možné opatrenia na ochranu civilistov pred dôsledkami nepriateľských akcií a na zabránenie poškodeniu zdravotníckych zariadení, škôl, vodovodných systémov a ďalšej nevyhnutnej infraštruktúry,“ povedal Dujarric.

V nedeľu bolo cieľom izraelských útokov aj niekoľko ropných zariadení v Iráne, kým Teherán útočil na ropné zariadenia v krajinách Perzského zálivu.
.

