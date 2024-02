OSN varuje pred hroziacim hladomorom v Gaze

New York 28. februára (TASR) - Vysokopostavení predstavitelia agentúr Organizácie Spojených národov varovali, že tisícky civilistov v Pásme Gazy môžu zomrieť od hladu. Ich varovanie zaznelo v utorok na pôde Bezpečnostnej rady OSN, informovala v stredu agentúra DPA.



Izraelská armáda vedie v Gaze masívnu vojenskú operáciu voči Hamasu, ktorá je reakciou na bezprecedentný útok tohto militantného hnutia na Izrael z vlaňajšieho októbra. Hamas je viacerými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu.



"Najmenej 576.000 ľudí v Gaze, štvrtina jej populácie, je len na krok od hladomoru," vyhlásil riaditeľ Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Ramesh Rajasingham.



Ako dodal, jedno zo šiestich detí vo veku do dvoch rokov trpí na severe Gazy "akútnou podvýživou", kým prežitie takmer celej populácie tohto územia je závislé od "žalostne nedostatočnej humanitárnej potravinovej pomoci".



OSN opakovane hlási veľké problémy s dodávkami pomoci do pásma Gazy, kde aktuálne až 1,7 z 2,2 milióna obyvateľov, ktorí utiekli pred bojmi, žijú v núdzových prístreškoch.



"Gaza čelí najhoršej úrovni podvýživy detí na svete," upozornil námestník riaditeľa Svetového potravinového programu (WPF) Carl Skau. "Ak sa nič nezmení, hladomor na severe Gazy je neodvratný," dodal.



Faktom podľa neho zostáva, že bez zaistenia bezpečného a výrazne lepšieho prístupu nebudú môcť humanitárni pracovníci vyvíjať činnosť v potrebnom rozsahu a zamedziť tak ďalšiemu zhoršovaniu potravinovej krízy v Gaze.



Napriek prebiehajúcim rokovaniam o novom prímerí v Gaze, izraelský premiér Benjamin Netanjahu presadzuje pokračovanie ofenzívy, ktorá má eliminovať vojenské kapacity Hamasu. Hroziaca izraelská ofenzíva na mesto Rafah na juhu Gazy by mala podľa OSN zničujúce následky. V Rafahu, ktorý je baštou Hamasu, sa nachádza aj veľké množstvo vojnových utečencov z iných častí Gazy.