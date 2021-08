OSN varuje pred humanitárnou krízou v sýrskej provincii Dará

Na archívnej snímke sýrsky prezident Bašár Asad 17. júla 2021. Foto: TASR/AP

Damask 13. augusta (TASR) - Provincia Dará na juhozápade Sýrie je opäť dejiskom bojov medzi protivládnymi povstalcami a jednotkami armády, ktoré eskalujú a zhoršujú už aj tak nepriaznivú humanitárnu situáciu. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.Časti civilistov z povstalcami ovládanej štvrte Dará al-Balad rovnomennej metropoly provincie sa podarilo ujsť do bezpečia pred ostreľovaním z ťažkých zbraní a pozemnými bojmi, ale ďalšie tisíce tam uviazli a sú odrezaní od okolitého sveta, pričom sa im míňajú zásoby potravín a liekov.Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen vo štvrtok upozornil, že civilisti v Dará trpia "" potravín, paliva, vody a liekov, a to v situácii "" varoval.Provincia Dará leží v blízkosti hraníc s Jordánskom a Golanských výšin okupovaných Izraelom. Je všeobecne považovaná za kolísku povstania v Sýrii, ktoré vypuklo v roku 2011 a viedlo k občianskej vojne s takmer pol miliónom obetí na životoch.Agentúra AFP pripomenula, že v roku 2011 bolo v meste Dará zadržaných 15 chlapcov z prominentných rodín, ktorí nastriekali grafity proti sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi. Ich kauza vyvolalo celonárodné protesty.Po tom, čo tieto demonštrácie prerástli do občianskej vojny, ovládli mesto Dará povstalci, ktorí sa tam udržali do roku 2018. Po týždňoch bojov však sýrsky režim, podporovaný Ruskom, získal nad mestom kontrolu. Stalo sa tak na základe dohody o kapitulácii. V súlade s ňou mali povstalci odovzdať svoje ťažké zbrane a odísť z mesta.Mnoho bývalých proopozičných povstalcov však v Dará zostalo. Kým časť z nich prešla na stranu provládnej armády, iní si ponechali svoju výzbroj a udržali si kontrolu nad niekoľkými oblasťami provincie.AFP informovala, že od uzavretia spomínanej dohody o "" z roku 2018 južná časť mesta Dará - Dará al-Balad - pravidelne zažíva sporadické boje medzi protivládnymi ozbrojencami a armádou, ktorá ovláda jeho severnú časť.Počas prezidentských volieb, ktoré sa napriek kritike opozície konali v máji tohto roku, vyšli obyvatelia Dará al-Balad do ulíc a požadovali "" Bašára Asada.Prezidentské voľby sa konali iba na dvoch tretinách územia Sýrie, ktoré sú pod vládnou kontrolou. V Dará al-Balad preto volebné miestnosti otvorené neboli.Po tom, čo Asad oslávil víťazstvo vo voľbách a zisk v poradí štvrtého prezidentského mandátu, prisľúbil, že získa pod svoju kontrolu celú Sýriu.Obyvatelia a aktivisti v regiónoch provincie Dará kontrolovaných povstalcami sú preto presvedčení, že vláda sa chce "" za ich postoje proti Asadovmu režimu. Vládne sily "" povedal podľa AFP aktivista Umar Harírí.