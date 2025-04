OSN varuje pred krokmi Izraela v Gaze

Ženeva 11. apríla (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v piatok upozornil, že kroky Izraela v Pásme Gazy čoraz väčšmi ohrozujú existenciu Palestínčanov ako skupiny, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



"Vzhľadom na kumulatívny vplyv konania izraelských síl v Gaze sme vážne znepokojení tým, že sa zdá, že Izrael spôsobuje Palestínčanom v Gaze životné podmienky, ktoré sú čoraz viac nezlučiteľné s ich ďalšou existenciou ako skupiny,“ povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa úradu Ravina Shamdasaniová.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) medzitým v piatok varovala, že zásoby liekov v Pásme Gazy sú v dôsledku blokády dodávok humanitárnej pomoci zo strany Izraela do tejto palestínskej enklávy na kriticky nízkej úrovni a je ťažké udržať nemocnice hoci len v čiastočnej prevádzke, píše Reuters.



"V našich troch skladoch máme kriticky málo antibiotík, vnútrožilových tekutín a krvných vakov," povedal predstaviteľ WHO Rik Peeperkorn novinárom v Ženeve prostredníctvom videhovoru z Jeruzalema.



Izrael obnovil 18. marca vojenskú operáciu v Pásme Gazy, čím ukončil takmer dvojmesačné prímerie s militantným hnutím Hamas. Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua novú vlnu útokov zdôvodnil tým, že Hamas odmietol návrhy, ktoré počas nepriamych rozhovorov - po skončení prvej fázy prímeria - predložili mediátori a osobitný vyslanec amerického prezidenta Steven Witkoff. Cieľom novej izraelskej operácie v Pásme Gazy je oslobodiť všetkých rukojemníkov zadržiavaných v tejto palestínskej enkláve.