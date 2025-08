OSN varuje pred následkami rozšírenej ofenzívy Izraela v Gaze

New York 6. augusta (TASR) - Námestník generálneho tajomníka OSN pre Európu a slovenský diplomat Miroslav Jenča v utorok varoval pred „katastrofálnymi následkami“ v prípade rozšírenia izraelských vojenských operácií vo vojnou zničenom Pásme Gazy. Reagoval tak na medializované správy o tom, že sa izraelský premiér Benjamin Netanjahu prikláňa k úplnej anexii palestínskej enklávy, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Rozšírenie vojenských operácií by podľa Jenču malo „katastrofálne následky pre milióny Palestínčanov a mohlo by ohroziť životy zostávajúcich rukojemníkov v Gaze“. „Neexistuje vojenské riešenie konfliktu v Gaze, ani širšieho izraelsko-palestínskeho konfliktu,“ pokračoval slovenský diplomat.



Jenča na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN vyzval na prepustenie všetkých zadržiavaných rukojemníkov v Pásme Gazy a zároveň poukázal na nedostatočné množstvo humanitárnej pomoci, ktorá do palestínskej enklávy prúdi.



„Izrael naďalej obmedzuje humanitárnu pomoc vstupujúcu do Pásma Gazy a pomoc, ktorá je povolená, je veľmi nedostatočná. Hlad je v Gaze všade, viditeľný na tvárach detí a v zúfalstve rodičov, ktorí riskujú svoje životy, aby sa dostali k najzakladanejším zásobám,“ dodal.



Netanjahu v utorok uviedol, že „je potrebné dokončiť porážku nepriateľa v Gaze, oslobodiť všetkých rukojemníkov a zabezpečiť, aby Gaza už viac nepredstavovala hrozbu pre Izrael“. Izraelské médiá v pondelok informovali, že sa Netanjahu prikláňa k možnosti úplnej anexie Pásma Gazy.



Vojnu v Pásme Gazy rozpútal útok teroristických kománd napojených na hnutie Hamas z októbra 2023. Ich vpád si v Izraeli vyžiadal smrť 1219 ľudí, prevažne civilistov. Pri následných bojových operáciách izraelskej armády v Pásme Gazy prišlo o život vyše 60.000 ľudí, väčšinou civilistov - ide o údaje ministerstva zdravotníctva na území spravovanom Hamasom, ktoré OSN považuje za spoľahlivé.