UNRWA varuje pred rastúcou potravinovou krízou v Pásme Gazy

New York 25. apríla (TASR) - Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) vo štvrtok uviedla, že z dôvodu pokračujúcej izraelskej blokády prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy nedokáže do tejto palestínskej enklávy distribuovať zásoby základných potravín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



UNRWA vo svojom vyhlásení uviedla, že do Pásma Gazy sa humanitárna pomoc a zásoby nedostali už viac ako 50 dní. „V dôsledku toho sa kritické humanitárne zásoby, vrátane potravín, pohonných hmôt lekárskej pomoci a vakcín pre deti, rýchlo vyčerpávajú,“ dodala.



Agentúra podotkla, že jej zásoby múky sa vyčerpali a zostáva už len 250 potravinových balíkov, ktoré obsahujú ryžu, šošovicu, fazuľu, olej, soľ, cukor, sušené mlieko, humus, halvu, droždie a rybie konzervy a vystačili by päťčlennej rodine na dva týždne.



Šéf agentúry Philippe Lazzarini v utorok na sieti X upozornil, že obyvatelia Pásma Gazy sú vystavení prehlbujúcej sa kríze súvisiacej s hladomorom po tom, čo Izrael 2. marca zablokoval prísun pomoci do enklávy. Lazzarini povedal, že zranení, chorí a starí ľudia sú bez zdravotníckych potrieb, hoci humanitárne organizácie ako samotná UNRWA majú tisíce kamiónov s pomocou, ktorej čoskoro uplynie dátum spotreby.



Svetový potravinový program oznámil, že ceny potravín v Pásme Gazy sa v porovnaní s obdobím pred vojnou zvýšili až o 700 percent, píše DPA.



Izrael 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje v Pásme Gazy a deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým palestínske militantné hnutie Hamas neprepustí zvyšných rukojemníkov.



V dôsledku viac ako 18 mesiacov trvajúcej vojny bolo v palestínskej enkláve vysídlených takmer 90 percent obyvateľov, mnohí z nich boli vysídlení opakovane. Boje si podľa Hamasom kontrolovaného ministerstva zdravotníctva vyžiadali najmenej 51.355 obetí.