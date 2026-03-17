OSN varuje pred rizikom „etnických čistiek“ na Západnom brehu Jordánu
Autor TASR
Ženeva 17. marca (TASR) - Aktivita židovských osadníkov na Západnom brehu Jordánu sa výrazne zvýšila, čo vedie k obavám z masového vysídľovania Palestínčanov, upozornil v utorok vo svojej správe Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Aktivity poukazujú na koordinované akcie a izraelskú politiku, ktorá by mohla viesť k masovému vysídľovaniu obyvateľstva, „čo vyvoláva obavy z etnických čistiek“, pričom nezákonný presun chránených osôb predstavuje vojnový zločin, uvádza sa v správe zverejnenej v utorok.
OHCHR zdokumentoval dovedna 1732 incidentov násilia zo strany osadníkov za 12 mesiacov - do konca októbra 2025 -, čo je nárast oproti 1400 v predchádzajúcom 12-mesačnom období. Správa sa zaoberá vývojom do októbra a novšie údaje nezahŕňa, spresňuje DPA.
Miestni Palestínčania na Západnom brehu Jordánu čelia neustálemu obťažovaniu a zastrašovaniu, pričom ich domy a poľnohospodárska pôda sú ničené, uviedol riaditeľ OHCHR pre palestínske územia Ajith Sunghay.
„Násilie osadníkov pokračovalo koordinovaným, strategickým a do značnej miery nespochybniteľným spôsobom, pričom izraelské úrady zohrávali ústrednú úlohu pri riadení tohto konania, účasti na ňom alebo na jeho umožňovaní,“ uvádza sa v správe, ktorá poukazuje na to, že mnoho osadníkov bolo údajne ozbrojených a vycvičených s podporou štátu.
Len v októbri 2025, na začiatku zberu olív palestínskymi farmármi, došlo k 42 útokom osadníkov, pri ktorých bolo zranených 131 Palestínčanov. Ide o je najvyšší počet útokov za jeden mesiac od roku 2006, uvádza sa v správe.
Izraelské úrady schválili aj výstavbu takmer 37.000 nových bytových jednotiek v okupovanom východnom Jeruzaleme a ďalších 27.200 vo zvyšku Západného brehu Jordánu, dodáva správa.
