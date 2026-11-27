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OSN varuje pred rozšírením hladu v 16 oblastiach sveta
Novými oblasťami na zozname sú Čad, Uganda, juh Afriky a Stredoamerický suchý koridor, ktorý sa tiahne od Guatemaly po Kostariku.
Autor TASR
Rím 27. novembra (TASR) - Hlad by sa mohol v nasledujúcich šiestich mesiacoch zhoršiť v 16 oblastiach sveta, prevažne v Afrike. V piatok pred tým varovali potravinové agentúry OSN. Situáciu v krajinách ako Sudán a Jemen zhoršujú najmä ozbrojené konflikty, ďalším dôvodom sú extrémne prejavy počasia vrátane dôsledkov klimatického javu El Niño. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetový potravinový program (WFP) v spoločnej správe označili za najrizikovejšie Sudán, Južný Sudán, Somálsko, sever Nigérie a Jemen. V častiach Sudánu vrátane Severného Dárfúru a v Južnom Sudáne naďalej hrozí hladomor. Veľké obavy vzbudzuje aj situácia v Afganistane, Konžskej demokratickej republike, Palestíne a Haiti.
Politické násilie vo svete sa podľa správy medziročne zvýšilo o viac ako 15 percent, čo vyvolalo „alarmujúce vysídľovanie“, najmä v Južnom Sudáne a Jemene. Humanitárna pomoc piatim najohrozenejším krajinám sa pritom v rokoch 2022 až 2025 znížila takmer o dve tretiny, z približne 4,7 miliardy na 1,8 miliardy eur.
Novými oblasťami na zozname sú Čad, Uganda, juh Afriky a Stredoamerický suchý koridor, ktorý sa tiahne od Guatemaly po Kostariku. Juh Afriky a Strednú Ameriku podľa správy zasiahnu dôsledky fenoménu El Niño, ktoré môžu poškodiť úrodu. Pre tohtoročný mimoriadne silný jav by sa do konca roka 2027 mohlo dostať do akútnej potravinovej neistoty ďalších 49 miliónov ľudí.
Agentúry vyzvali na okamžitú cielenú humanitárnu pomoc. Ich plánu však chýba približne 114 miliónov eur.
Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetový potravinový program (WFP) v spoločnej správe označili za najrizikovejšie Sudán, Južný Sudán, Somálsko, sever Nigérie a Jemen. V častiach Sudánu vrátane Severného Dárfúru a v Južnom Sudáne naďalej hrozí hladomor. Veľké obavy vzbudzuje aj situácia v Afganistane, Konžskej demokratickej republike, Palestíne a Haiti.
Politické násilie vo svete sa podľa správy medziročne zvýšilo o viac ako 15 percent, čo vyvolalo „alarmujúce vysídľovanie“, najmä v Južnom Sudáne a Jemene. Humanitárna pomoc piatim najohrozenejším krajinám sa pritom v rokoch 2022 až 2025 znížila takmer o dve tretiny, z približne 4,7 miliardy na 1,8 miliardy eur.
Novými oblasťami na zozname sú Čad, Uganda, juh Afriky a Stredoamerický suchý koridor, ktorý sa tiahne od Guatemaly po Kostariku. Juh Afriky a Strednú Ameriku podľa správy zasiahnu dôsledky fenoménu El Niño, ktoré môžu poškodiť úrodu. Pre tohtoročný mimoriadne silný jav by sa do konca roka 2027 mohlo dostať do akútnej potravinovej neistoty ďalších 49 miliónov ľudí.
Agentúry vyzvali na okamžitú cielenú humanitárnu pomoc. Ich plánu však chýba približne 114 miliónov eur.