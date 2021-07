OSN varuje pred útokmi na 20. výročie atentátov z 11. septembra

New York 23. júla (TASR) – Správa predložená Bezpečnostnej rade OSN vo štvrtok varuje pred možnými útokmi teroristických skupín Islamský štát (IS) a al-Káida pri príležitosti 20. výročia útokov z 11. septembra 2001, informovala televízia CNN. Správu vypracoval tím monitorujúci hrozby islamistických skupín vo svete.



Správa poukazuje predovšetkým na hrozbu útokov v Afrike a Afganistane, s ktorým boli spájané útoky na USA z roku 2001. Experti upozorňujú, že v oblastiach, kde militanti nečelia tlaku zo strany armád, sa ich aktivity stupňujú. Ako jeden z príkladov uvádzajú Afganistan a rozmach vplyvu hnutia Taliban súvisiaci s prebiehajúcim sťahovaním vojsk USA.



V Mozambiku sa v dôsledku "neprítomnosti významných protiteroristických opatrení" výrazne posilnila stredoafrická odnož IS.



Experti OSN sa domnievajú, že nedávny pokles počtu teroristických útokov v Európe a Severnej Amerike je iba dočasný a súvisí s obmedzeniami pohybu a cestovania v dôsledku pandémie. Dodávajú, že rizikom sa stáva radikalizácia na internete počas lockdownov.



"Jednou z vecí, ktoré prízvukujeme v správe, je hrozba plánovaných útokov, ktoré by mohli nastať po uvoľnení lockdownov," povedal pre CNN Edmund Fitton-Brown, koordinátor expertného tímu OSN.