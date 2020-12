OSN varuje pred vakcínovým nacionalizmom a apeluje na pomoc Afrike

Muži s ochrannými rúškami na zabránenie šírenia nového koronavírusu prechádzajú okolo bilbordu na vlasové produkty na ulici v Sowete 9. júla 2020. Foto: TASR/AP

New York 10. decembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres varuje pred "vakcínovým nacionalizmom", ktorý sa podľa neho začína veľmi rýchlo rozširovať pred prípravou na hromadné očkovanie proti koronavírusu v bohatších štátoch, zatiaľ čo hospodársky oslabenejším krajinám ostáva len prizerať sa. Píše o tom agentúra AP.Guterres v stredu zopakoval svoju výzvu, aby vakcíny proti novému koronavírusu SARS-CoV-2 boli považované za, ktoré bude dostupné pre všetkých občanov - najmä afrických krajín.Pripomenul, že 54 štátov afrického kontinentu od začiatku pandémie zaznamenalo viac než 2,2 milióna prípadov nákazy a viac ako 53.000 úmrtí.povedal Guterres.upozornil.Aj preto je podľa neho dôležité, aby sa počas nasledujúcich dvoch mesiacov podarilo vyzbierať 4,2 miliardy dolárov potrebných na dofinancovanie projektu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom COVAX, ktorého úlohou je zaistiť prístup k budúcej očkovacej látke proti chorobe COVID-19 aj rozvojovým krajinám.Guterres sa tak vyjadril na tlačovej konferencii po virtuálnom stretnutí s predstaviteľmi Africkej únie (AÚ).Šéf afrického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) John Nkengasong koncom novembra uviedol, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa v Afrike pravdepodobne začne až v druhom štvrťroku budúceho roka. Guterres v stredu v reakcii na tieto slová vyjadril nádej, že sa podarí do Afriky dostať vakcíny ešte pred týmto dátumom.Do projektu COVAX sa už zapojilo viac ako 180 sveta, významnými výnimkami sú však Spojené štáty a Rusko. Dosluhujúci americký prezident Donald Trump preferuje prednostne Američanov, v utorok dokonca podpísal dekrét zameraný na to,. Rusko cez víkend v Moskve spustilo očkovanie vlastnou vakcínou Sputnik V, viaceré štáty sú však voči jej účinnosti skeptické.