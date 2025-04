OSN varuje pred vysídľovaním Palestínčanov

Gaza 11. apríla (TASR) - Približne 400.000 ľudí bolo v Pásme Gazy vnútorne vysídlených po tom, ako Izrael 18. marca obnovil útoky na túto palestínsku enklávu. V piatok to uviedla Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA). Zároveň kritizovala Izrael pre zamedzenie dodávok humanitárnej pomoci do regiónu a vyzval na ich okamžité obnovenie, píše TASR na základe agentúry DPA.



V enkláve žijú viac ako dva milióny Palestínčanov. Podľa OSN bolo od začiatku konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas 7. októbra 2023 vysídlených približne 90 percent z nich. Počas dvojmesačného prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára, sa mnoho z nich vrátilo do svojich domovov. Izrael útoky obnovil po tom, ako sa nepodarilo dosiahnuť dohodu s Hamasom o podmienkach predĺženia prímeria.



Izrael už viac ako mesiac nepovolil vstup žiadnej humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Podľa UNRWA ide o „zďaleka najdlhšiu blokádu pomoci a obchodných dodávok od začiatku vojny“. Medzinárodné spoločenstvo aj organizácie žiadajú o povolenie pomoci a varujú, že zo zákazu humanitárnych dodávok sa stala vojnová zbraň. Izraelská vláda trvá na tom, že zásoby jedla v enkláve vydržia ešte niekoľko týždňov.



„Vstup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy nesmie byť podmienený prímerím. Vyzývame na vyvíjanie tlaku na Izrael, aby sa pomoc dostala k civilnému obyvateľstvu v oblasti,“ povedal saudskoarabský minister zahraničných vecí princ Fajsal bin Farhán v piatok počas diplomatického fóra v Turecku.



OSN v piatok varovala, že ďalšia existencia Palestínčanov ako skupiny je ohrozená. „Vzhľadom na... konanie izraelských síl v Pásme Gazy je (OSN) vážne znepokojená tým, že Izrael zjavne vytvára Palestínčanom v enkláve životné podmienky stále viac nezlučiteľné s ich ďalšou existenciou ako skupiny,“ povedala hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ravina Shamdasaniová.