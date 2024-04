OSN varuje pred vznikom nového frontu v oblasti Darfúru

New York 20. apríla (TASR) - Vysokí predstavitelia OSN varovali v piatok Bezpečnostnú radu pred rizikami vzniku nového frontu v Sudáne v okolí mesta al-Fašír v provincii Severný Darfúr na severozápade krajiny, ktorého obyvateľstvo je už teraz na pokraji hladomoru. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Po roku vojny medzi sudánskou armádou (SAF), vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktorým velí jeho bývalý zástupca Muhammad Hamdán Daglú, krajina zažíva "krízu epických rozmerov...spôsobenú výlučne človekom," uviedla Rosemary DiCarlo, námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti a budovanie mieru.



"Bojujúce strany odignorovali opakované výzvy na skončenie nepriateľstva... Namiesto toho zintenzívnili prípravy na ďalšie boje, pričom SAF aj RSF pokračujú v nábore civilistov," povedala DiCarlo.



DiCarlo vyjadrila znepokojenie najmä nad správami o možnom bezprostrednom útoku RSF na al-Fašír, posledné hlavné mesto z piatich štátov Darfúru, ktoré RSF ešte nemá pod kontrolou. Tieto správy podľa nej "vyvolávajú obavy zo vzniku nového frontu v konflikte".



Al-Fašír slúži ako regionálne centrum humanitárnej pomoci pre Darfúr, ktorý je domovom približne štvrtiny zo 48 miliónov obyvateľov Sudánu. Až donedávna bolo mesto pomerne málo zasiahnuté bojmi a poskytovalo dočasný domov veľkému množstvu utečencov. No od polovice apríla sú v okolitých dedinách hlásené bombardovanie a zrážky.



"Odvtedy sa neustále objavujú správy o ozbrojených stretoch vo východnej a severnej časti mesta, v dôsledku ktorých bolo vysídlených viac ako 36.000 osôb," povedala Edem Wosornu, riaditeľka Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí. Uviedla, že Lekári bez hraníc ošetrili v posledných dňoch v al-Fašíre viac ako 100 zranených. "Celkový počet zranených civilistov je však pravdepodobne oveľa vyšší," vyhlásila.



DiCarlo dodala, že boje v al-Fašíre "by mohli rozpútať krvavé spory medzi komunitami v celom Darfúre" a ďalej brzdiť distribúciu humanitárnej pomoci v regióne, ktorý je už aj tak na pokraji hladomoru.



Vojna medzi sudánskou armádou a RSF sa začala vlani 15. apríla. Podľa expertov OSN už o život prišli tisíce ľudí. Vojna tiež vyhnala z domovov viac ako 8,5 milióna ľudí a zničila už aj tak krehkú sudánsku infraštruktúru.