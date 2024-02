OSN varuje pred znečistením v dôsledku nárastu komunálneho odpadu

Paríž 28. februára (TASR) - Svet vyprodukoval vlani 2,3 miliardy ton komunálneho odpadu, pričom do roku 2050 sa toto množstvo má zväčšiť o ďalšie dve tretiny, vyplýva zo stredajšej správy Environmentálneho programu OSN (UNEP). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa najnovšieho výskumu UNEP bude znečistenie rásť, pričom podľa projekcií to bude v regiónoch, ktoré sa v súčasnosti spoliehajú na otvorené skládky a spaľovne. V oboch prípadoch dochádza k uvoľňovaniu skleníkových plynov a prenikaniu toxických chemikálií do pôdy, vodných tokov a vzduchu.



Bez okamžitých opatrení dosiahne celosvetové množstvo odpadu do polovice tohto storočia podľa odhadov 3,8 miliardy ton, čo presahuje predchádzajúce prognózy.



Správa UNEP taktiež naznačuje, že ekonomické zaťaženie sa takmer zdvojnásobí. Výkonná riaditeľka UNEP Inger Andersenová uviedla, že správa by mohla pomôcť vládam v ich úsilí "vytvoriť udržateľnejšie spoločnosti a zachovať planétu pre budúce generácie".



Hlavná autorka správy UNEP Zoë Lenkiewiczová dodala, že svet naliehavo potrebuje prejsť na prístup nulového odpadu a zároveň zlepšiť nakladanie s odpadom, aby sa zabránilo značnému znečisteniu, emisiám skleníkových plynov a negatívnym vplyvom na ľudské zdravie.



Výskum tiež naznačil, že až milión ľudí ročne zomrie v dôsledku chorôb súvisiacich so zlým nakladaním s odpadom, vrátane hnačky, malárie, srdcových chorôb a rakoviny, uvádza sa v správe.



Správa UNEP a Medzinárodnej asociácie pevného odpadu (ISWA) bola predstavená na Environmentálnom zhromaždení OSN, ktoré sa koná tento týždeň v Nairobi, hlavnom meste Kene.