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OSN varuje, že kríza podvýživy v Afganistane sa vymyká spod kontroly
Zníženie rozvojovej pomoci zo strany mnohých darcovských krajín znamená, že Svetový potravinový program OSN (WFP) môže v súčasnosti podporiť len jedno z deviatich podvyživených detí v krajine.
Autor TASR
Ženeva/Kábul 4. augusta (TASR) - V dôsledku drastického obmedzenia humanitárnej pomoci v Afganistane dosahuje podvýživa detí v krajine kritickú úroveň, varovala v utorok Organizácia Spojených národov (OSN). TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a DPA.
Zníženie rozvojovej pomoci zo strany mnohých darcovských krajín znamená, že Svetový potravinový program OSN (WFP) môže v súčasnosti podporiť len jedno z deviatich podvyživených detí v krajine, uviedol v utorok Riaditeľ WFP pre Afganistan John Aylieff.
WFP doteraz dostalo len 130 miliónov z 900 miliónov dolárov, ktoré malo v tomto roku v rozpočte pre Afganistan. Agentúra uviedla, že v súčasnosti potrebuje 540 miliónov dolárov na riešenie akútnej potravinovej neistoty v Afganistane v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov.
Kríza v oblasti výživy v krajine „sa vymyká spod kontroly“, povedal Aylieff novinárom v Ženeve. Minulý rok zaznamenal WFP najväčší medziročný nárast podvýživy a tento rok je situácia „ešte horšia“ a hoci sa tento rok očakáva dobrá úroda, pomoc bude potrebovať oveľa viac ľudí.
„V súčasnosti trpí akútnym hladom takmer 14 miliónov Afgancov,“ povedal. Podľa odhadov OSN žije v Afganistane vyše 48 miliónov ľudí. Doplnil, že podvýživa dosiahla bezprecedentnú úroveň, pričom v prvom štvrťroku tohto roka trpelo podvýživou 47 percent detí, pričom deti vo veku do dvoch rokov tvoria až 80 percent najzávažnejších prípadov.
„Počet detí, ktoré musia byť urýchlene prepravené do zdravotníckych zariadení, prudko stúpa a až príliš veľa z nich prichádza neskoro na to, aby ich bolo možné zachrániť,“ poznamenal.
Aylieff ďalej varoval, že dôsledky sa pravdepodobne v určitom momente prejavia aj za hranicami Afganistanu. „Extrémny hlad vedie k migrácii, radikalizácii a v konečnom dôsledku prináša nestabilitu. A nestabilita, ako ukazuje história, má tendenciu šíriť sa aj za afganské hranice,“ povedal.
Dodal, že za posledné tri roky boli milióny Afgancov násilne vrátené zo susedných krajín, najmä z Iránu a Pakistanu, čo ešte viac prehĺbilo napätie v krajine.
Zníženie rozvojovej pomoci zo strany mnohých darcovských krajín znamená, že Svetový potravinový program OSN (WFP) môže v súčasnosti podporiť len jedno z deviatich podvyživených detí v krajine, uviedol v utorok Riaditeľ WFP pre Afganistan John Aylieff.
WFP doteraz dostalo len 130 miliónov z 900 miliónov dolárov, ktoré malo v tomto roku v rozpočte pre Afganistan. Agentúra uviedla, že v súčasnosti potrebuje 540 miliónov dolárov na riešenie akútnej potravinovej neistoty v Afganistane v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov.
Kríza v oblasti výživy v krajine „sa vymyká spod kontroly“, povedal Aylieff novinárom v Ženeve. Minulý rok zaznamenal WFP najväčší medziročný nárast podvýživy a tento rok je situácia „ešte horšia“ a hoci sa tento rok očakáva dobrá úroda, pomoc bude potrebovať oveľa viac ľudí.
„V súčasnosti trpí akútnym hladom takmer 14 miliónov Afgancov,“ povedal. Podľa odhadov OSN žije v Afganistane vyše 48 miliónov ľudí. Doplnil, že podvýživa dosiahla bezprecedentnú úroveň, pričom v prvom štvrťroku tohto roka trpelo podvýživou 47 percent detí, pričom deti vo veku do dvoch rokov tvoria až 80 percent najzávažnejších prípadov.
„Počet detí, ktoré musia byť urýchlene prepravené do zdravotníckych zariadení, prudko stúpa a až príliš veľa z nich prichádza neskoro na to, aby ich bolo možné zachrániť,“ poznamenal.
Aylieff ďalej varoval, že dôsledky sa pravdepodobne v určitom momente prejavia aj za hranicami Afganistanu. „Extrémny hlad vedie k migrácii, radikalizácii a v konečnom dôsledku prináša nestabilitu. A nestabilita, ako ukazuje história, má tendenciu šíriť sa aj za afganské hranice,“ povedal.
Dodal, že za posledné tri roky boli milióny Afgancov násilne vrátené zo susedných krajín, najmä z Iránu a Pakistanu, čo ešte viac prehĺbilo napätie v krajine.